Un polític australià acaba a l'hospital després de patir un atac de riure mirant un capítol de 'Veep'

Graham Perrett, un polític australià de l'estat de Queensland, ha guanyat una sobtada popularitat als mitjans aquest dijous 4 de maig a la nit (matí, aquí), però no per la seva tasca professional, sinó per haver patit un accident força extravagant. El polític ha acabat a l'hospital després de desmaiar-se per un atac de riure produït per un episodi de la sàtira política nord-americana Veep. Perret estava sopant mentre mirava el capítol de la sèrie i ha tingut un atac de riure tan fort que s'ha ennuegat amb el sopar i s'ha desmaiat, amb tanta mala sort que ha picat contra el marge de la taula. La seva dona l'ha trobat a terra inconscient i ple de sang. Perrett ha penjat una fotografia a Twitter amb un ull de vellut i els diversos punts de sutura que li han hagut de fer a la ferida.



La notícia s'ha escampat per les xarxes ràpidament i no ha trigat a arribar als actors. Julia Louis-Dreyfus, que és qui encarna la cínica protagonista de la comèdia, Selina Meyer, ha respost poc després per Twitter preguntant quin episodi havia sigut, i recomanant a Perrett que la pròxima vegada anés més amb compte. També ha respost demostrant la seva incredulitat Timothy Simons, l'actor que dona vida a Jonah Ryan, un polític populista que, al primer capítol de la nova temporada, s'afaita el cap per fer veure que té càncer i així guanyar més vots. Precisament aquesta és l'escena que ha provocat l'atac de riure de Perrett, que, davant les recomanacions dels seus companys, ja ha dit que s'esperarà fins que li treguin els punts per mirar la resta dels episodis.