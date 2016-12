Una populista manera d'erosionar els populistes

260x366 Portada de 'La Razón' Portada de 'La Razón'

La contaminació atmosfèrica ha empès l'Ajuntament de Madrid a restringir el trànsit pel centre de la ciutat. Les matrícules parells s'arriscaven avui a una multa de 90 euros. Esperanza Aguirre, quan feia campanya electoral, va prometre que no li tremolaria la mà per aplicar una mesura així: “Si hi ha uns nivells de contaminació que impedeixen la circulació de vehicles, haurem d'anar en Metro”. Però resulta que és Carmena qui ha acabat signant l'ordre, així que la premsa de dretes ha carregat les tintes contra la decisió. 'La Razón', per exemple, obria portada amb: “L'efecte Carmena: les restriccions traslladen la pol·lució fora del centre”, que situava sota un avanttítol plenament valoratiu (“Caos per un protocol extrem i improvisat”).

Una altra tàctica per erosionar la mesura consistia a atorgar la veu al poble. “Odi, venjança i solucions creatives: "Així es viu el 'Carmenazo'”, titulava 'El Mundo'. Un assumpte de salut pública, reduït a uns quants mems d'internet. El diari, a més, tuitejava un vídeo amb el títol “La reacció dels ciutadans”, que mostra un ciutadà, en singular, oferint la seva ponderada i informada anàlisi: “Cony, on veus tu la contaminació, on? Que jo la vegi! Que potser hi ha un bolet sobre Madrid? Mira, mira tu la pol·lució... següent pregunta!”. L'emprenyament de l'home ha merescut més de 2.000 repiulades. I certament és un vídeo graciós, però val la pena preguntar-se què aporta. Com a anàlisi de la situació, és evident que l'opinió de l'home té un valor nul. I si del que es tracta és de riure una estona amb ell (o riure's d'ell), tot plegat pertany al món de l'entreteniment, no pas del periodisme.

En tot cas, sobta que premsa que s'esquinça les vestidures denunciant el populisme afronti una qüestió com la de la contaminació amb el caliquenyo a la boca i abaixant el nivell del debat a la barra de la bodega.