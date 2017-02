"Rajoy vol dissuadir els votants moderats del PDECat", portada de l'ARA

260x366

La Moncloa opta per mantenir la via repressiva i atiar la por a un procés fet amb "radicals" de la CUP. L’objectiu és reduir el suport a l’independentisme fins al 30%, com ja va passar a Euskadi. La resposta de l'Estat al full de ruta independentista obre l'edició d'aquest dilluns de l'ARA.

I també:

Barcelona no garanteix l’anonimat dels denunciants dels pisos turístics: Una dona a qui els veïns van denunciar sense fonament per tenir un apartament turístic il·legal revela a l’ARA que l’Ajuntament li ha facilitat totes les dades personals dels seus acusadors: nom, DNI, telèfon mòbil i data de naixement.

Trump insinua un fals atemptat jihadista a Suècia i irrita Estocolm. El president aclareix després que es referia a un programa de la Fox.

Victòria agònica d'un Barça desorientat (2-1)