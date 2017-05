Tot sobre la postveritat, a l'ARA d'aquest diumenge

Aquest cap de setmana l'ARA aborda un tema complex amb un dossier de diumenge imprescindible sobre la postveritat, un fenomen que ha esclatat i ens ha envaït clarament des de la campanya electoral dels Estats Units. El dossier explica què és exactament la veritat, aporta dades d'un estudi elaborat per professors universitaris nord-americans i recull com els mitjans anglosaxons estan donant relleu públic a la figura del verificador per fiscalitzar afirmacions de polítics i desmentir-les, si es basen en falsedats o manipulacions. A més, una entrevista a Juan Soto Ivars, autor del llibre 'Arden las redes', una 'guia' per navegar en el mar de la postveritat, i articles d'opinió de Daniel Gamper i de Daniel Innerarity.

Més enllà del dossier, l'ARA de diumenge porta una entrevista al premi Nobel d'economia del 2014, Jean Tirole, president de la Toulouse School of Economics i autor del llibre 'La economía del bien común'. També un reportatge sobre un fet insòlit en un país amb tant de sol com Catalunya: el dèficit de vitamina D que s'ha detectat els últims anys i que, en principi, no és esperable en un país amb sol. N'hem parlat amb dermatòlegs i endocrinòlegs, que reflexionen sobre un estil de vida que ens porta a estar massa hores tancats en edificis, una tendència que no es compensa amb excessos d'exposició al sol durant l'estiu que provoquen altres patologies.

Això, entre molts altres temes d'actualitat i el més divers ventall d'articulistes: Josep Ramoneda, Toni Soler, Andreu Mas-Colell, Marina Subirats, Xavier Antich…