La premsa comença a amansar-se davant Trump

Alguns diaris escalfen la investidura de Trump oferint la seva fotografia arribant a la capital dels Estats Units, a punt per a la cerimònia d’inauguració del seu mandat. A Nova York, els dos tabloides de la ciutat, que representen ideologies oposades, coincidien en el mateix titular, joc de paraules inclòs: “Don of a new day”. És a dir “L’albada d’un nou dia”, però en comptes de posar “dawn” fan servir “Don” –la versió curta de Donald–, que sona igual. Que tant al lector conservador del 'New York Post' com a l’obrer del 'Daily News' els funcioni el mateix titular em sembla revelador: potser aquesta dicotomia explica la victòria de Trump. (Cap dels dos diaris no va gosar explicitar el seu suport, però ara imagino que aniran acostant-se al braser trumpià, sobretot el 'Post', que és de 'mister' Murdoch.)

Mentrestant, a Espanya, la fotografia de l’arribada a Washington apareix també a dos diaris i, en sengles casos, cal llegir entre línies. “Trump trepitja Washington”, diu 'El Mundo', i la tria del verb ‘trepitjar’ s’endevina aquí en la seva accepció d’aixafar ulls de poll i tot allò aixafable. A 'La Razón', opten per “Ja sóc aquí”. Però no és pas que Trump s’erigís en un nou Tarradellas. I no consta que la frase sigui literal, així que l’únic que se m’acut és que el diari ha volgut tirar de referent cinematogràfic i, en concret, hagi recorregut a la memorable 'Poltergeist'. Concretament a aquella inquietant veueta que –als cinemes de la meva infantesa– deia: "Ya estan aquíííííí". Però al mateix temps m’estranya, perquè dels diaris espanyols 'La Razón' és el que més s’ha afanyat a denostar les dues legislatures d’Obama. I, tot i que sap que Trump resulta tremendament impopular a Espanya, deu intuir que el seu relat encarna perfectament el populisme conservador que, dia sí, dia també, emana d’aquesta capçalera.