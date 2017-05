El presentador de 13TV justifica els comentaris sobre l'atac a Manchester: "No se sabia que fos un atemptat"

El presentador del programa de 13TV 'El cascabel', Antonio Jiménez, s'ha explicat durant l'emissió d'aquest dimarts a la nit sobre els comentaris que va fer dilluns en conèixer la notícia de l'atemptat de Manchester. La primera reacció de Jiménez va ser preguntar si el lloc on havia succeït l'atac, el Manchester Arena, era el camp del Manchester City o del Manchester United, i això va fer derivar la conversa cap a bromes futbolístiques.

Segons ell, el programa va tenir coneixement del que estava passant a la ciutat anglesa a les 00.45 h, és a dir, poca estona després de l'explosió, i quan l'espai ja s'estava "acomiadant". "Vam conèixer a través de les xarxes socials que s'havia desallotjat el Manchester Arena després de sentir-se una explosió, que alguns atribuïen a un altaveu, i fins i tot es parlava d'algun tiroteig, però en cap cas se citava que hi hagués víctimes o que es tractés d'un atemptat", ha precisat Jiménez.

El presentador ha afegit que el seu "interès per saber si el Manchester Arena era l'estadi d'algun dels dos equips de futbol de la ciutat de Manchester" responia a la voluntat de saber "l'abast de les persones que estaven assistint a aquell concert d'Ariana Grande".

"En aquell moment, a les 00.45 h no hi havia informació sobre el que havia passat a Manchester, excepte el desallotjament del Manchester Arena. Però ningú parlava d'atemptat", ha insistit Jiménez, que recorda que "fins tres quarts d'hora més tard" la policia de Manchester no va alertar que es podia tractar d'un atemptat.