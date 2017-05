Les presses grogues amb l'atemptat de Manchester

260x366

Davant de macronotícies com ara la de l' atemptat de Manchester, un dels principals enemics del periodista és el soroll informatiu. El 'Daily Express' i el 'Daily Star' publicaven ahir que l'Hospital Royal Oldham estava tancat perquè s'havia detectat que un home armat amb una escopeta rondava les instal·lacions. Era mentida, però els dos mitjans van contribuir al terror en uns moments tan delicats com els immediatament posteriors a l'atac. El 'Daily Mail' distribuïa un collage de fotografies de nens presumptament desapareguts. També fals. El sensacionalisme és exactament això: deixar que l'emoció s'imposi a la racionalitat. En aquest cas, a la racionalitat de contrastar i posar qualsevol d'aquelles fotos al Google Imatges, per veure que eren cares de 'youtubers' i similars.

Desproporció

'El País' segueix desgranant l' esborrany de l'anomenada llei de desconnexió. Una de les coses que denuncia és que “la major part dels espais [de propaganda electoral] serien per al bloc que formen Junts pel Sí i la CUP, defensors de la independència”. I cita un tros de l'esborrany on diu que es repartirien aquests espais “d'acord amb els resultats obtinguts en les últimes eleccions”. Si això és així –que, d'altra banda, és com es fa en qualsevol elecció– només tindran el 48% dels espais, mentre que el 52%, o sigui la majoria, seran per a la resta. És el mateix mecanisme que fa que a les eleccions espanyoles els dos PP (el Partit Pirata i el Partit Popular) no tinguin el mateix nombre d'anuncis. També diu el diari que es dedicarien espais a les entitats socials, per seguir també la proporcionalitat: “Si el criteri s'aplica, per exemple, a entitats com la independentista Assemblea Nacional Catalana o l'antisecessionista Societat Civil Catalana, sempre hi sortirà guanyant la primera pel seu major nombre de socis”. Quines extravagàncies que té la democràcia, tu: quatre gats compten menys que quaranta mil gats.