La pressió perquè Puigdemont torni al bon camí

260x366 "Pujol Jr. es va introduir en el cercle d'Aznar per fer negocis", portada d''El Mundo' "Pujol Jr. es va introduir en el cercle d'Aznar per fer negocis", portada d''El Mundo'

Acte central d'Esquerra en favor del referèndum. 'El Periódico', 'El Punt Avui' i l'ARA coincideixen a subratllar als titulars de portada el missatge de Junqueras a Rajoy, en el sentit que el partit no renunciarà mai a les urnes. En canvi, 'La Vanguardia' es despenja amb un títol molt més interpretatiu: "Junqueras s'erigeix en pal de paller de l'independentisme". Per acabar d'entendre la intenció d'aquesta tria, hem de mirar al costat, on hi ha un altre titular de portada –molt més destacat– amb el tema propi: "La desconnexió exprés de Puigdemont divideix el seu partit". El missatge és clar: la deriva independentista de l'ex-Convergència només comporta la divisió de la formació i, a sobre, no evita que ERC ocupi la centralitat del sobiranisme. (Que avui dia és també la centralitat política, una noció que rares vegades expliciten els mitjans partidaris de l''statu quo'.)

El diari destaca també en primera pàgina aquesta notícia: "El PDECat fitxa 127 alcaldes i càrrecs d'Unió". No és que els hagi fitxat de cop, com sembla indicar el verb en present: senzillament han fet un recompte des que es va crear el nou partit. La suma és discutible, tanmateix. En el mateix article, un destacat diu que "Dels 127 fitxatges aconseguits fins avui, 68 procedeixen d'Unió". No eren 127? I la resta? Al text hi trobem una possible explicació d'aquest decalatge, quan es parla de 127 càrrecs d'Unió "i independents". Potser han sumat no militants però designats a instàncies del partit de Duran i Lleida, però la notícia no ho aclareix. En tot cas, tant si són 68 com 127, el titular abona la tesi general de la capçalera i suggereix una unionització del PDECat, o sigui, un retorn al bon camí del seny –pronunciïn 'seni'– i la moderació. Només hi falta un esment a la tercera via (se'n recorden?).