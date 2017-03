Un equip de l'Ara.cat elabora un prototip que destaca les notícies amb visió de gènere

Un equip de l’ Ara.cat participa des d'ahir a Madrid en una competició de mitjans de comunicació de l’Estat per impulsar el prototipat de productes que prioritzin el mòbil, l’anomenat ‘Mobile First’. Vuit equips participen en el ‘hackathon’ del diari El Confidencial sota el lema ‘Prototyping the future of news’. És un esdeveniment internacional, organitzat pel Global Editors Network (GN) amb el suport de Google News Lab. És el tercer any que l’ARA participa en el certamen. Entre els mitjans participants també hi ha El País, El Mundo, Vocento, el Diario de Navarro o El Español. Cada mitjà participa amb un equip de tres persones: un periodista, un programador i un dissenyador. De l'ARA hi participen Isaac Salvatierra, Marc Funollet i Ricard Marfà. Al final de l’acte, cada equip mostrarà els seus prototips davant un jurat d’experts i aquesta nit s'anunciaran els guanyadors.

L’equip de l’Ara.cat ha dissenyat una eina que permet ‘ feminitzar’ la portada de l’edició mòbil del diari. Prement el botó ‘feminitzar’ desapareixen aquelles notícies que no promouen la igualtat o que no recullen de manera equilibrada les declaracions o testimonis tant d'homes com de dones. El ‘feminitzador’ pretén sensibilitzar els lectors del diari i la pròpia redacció i posar de relleu la poca visibilització de la dona en molts camps.

Alguns estudis constaten que només 2 de cada 10 notícies dels mitjans de comunicació estan protagonitzades per dones.

El prototip de portada alternativa amb visió de gènere de l'Ara.cat es reelabora automàticament gràcies a un sistema intern i també gràcies a la col·laboració dels lectors. El ‘feminitzador’ permet als usuaris puntuar les notícies en funció de si respecten la igualtat de gènere i és a través d'aquesta puntuació que s'ordenen les notícies de la portada. A llarg termini, el projecte està plantejat perquè, a partir de l’aprenentatge del vot dels usuaris, un robot pugui automatitzar el procés. També permet aplicar l’eina a altres camps com la defensa del medi ambient, etc.