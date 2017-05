Els cinc punts de Manel Navarro van arribar de Portugal

Els eurofans portuguesos van salvar Manel Navarro de tancar la seva participació al Festival d’Eurovisió amb un zero. El representant espanyol no va obtenir cap punt dels jurats professionals dels països participants, però en va sumar cinc gràcies al televot -cosa que no va impedir que acabés en última posició-. Ahir l’organització del festival va fer públics els resultats detallats de la votació i va revelar que els únics espectadors que van donar punts al sabadellenc van ser els portuguesos. En canvi, tant el públic com el jurat d’Espanya van enviar els 12 punts al representant de Portugal, Salvador Sobral, que acabaria convertint-se en el triomfador de la nit. Malgrat el seu mal resultat, Navarro va assegurar després del festival que se n’anava a casa “content”. “Com a mínim no hem quedat últims en el vot del públic. Crec que hem fet una feina molt bona, per sentir-nos-en orgullosos”, va afegir. En referència al gall que va fer durant la seva actuació -i sobre el qual va bromejar a Twitter-, el va atribuir a “coses del directe”. “No sé per què ha passat. Quan he baixat de l’escenari he rigut per la mala sort que m’hagués de passar avui”.