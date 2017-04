La quarta edició del Serielizados Fest tindrà Itàlia com a país convidat

El Serielizados Fest, que tindrà lloc a Barcelona del 19 al 22 d’abril, enfoca la mirada cap a la producció europea i té Itàlia com a país convidat. “Després de portar l’any passat David Simon, showrunner de The wire, la quarta edició era un repte”, va assegurar Betu Molero, un dels impulsors del festival. Per això aquest any han decidit apostar per una programació més coral i pròxima.

“ Itàlia té una ficció molt madura, que ha sigut capaç de parlar de les seves ferides obertes, com el Vaticà i la Màfia”, va explicar Víctor Sala, l’altre responsable del festival. Entre els pesos pesants d’aquesta edició hi haurà Tony Grisoni, guionista de The young Pope, la sèrie creada per Paolo Sorrentino i últim exemple de la ficció italiana de qualitat. Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli i Ludovica Rampoldi, tots tres responsables de l’adaptació de Gomorra per a la televisió, visitaran el festival per parlar del noir italià com a aproximació realista a les clavegueres del poder.

L’any passat van assistir al festival 3.600 persones i aquest any, amb una programació de més de 30 activitats, ja s’han esgotat les entrades per a la Sala Twin Peaks, un espai que recrearà l’ambient de la sèrie de David Lynch i on es faran diverses xerrades sobre l’impacte del cineasta en la ficció televisiva. Una altra de les sessions estrella serà la projecció als Cinemes Girona de l’estrena de la tercera temporada de Fargo - protagonitzada per Ewan McGregor-, el dia 20, l’endemà de la seva emissió als Estats Units. Pel que fa a la ficció catalana, el dissabte 22 d’abril es podrà veure, en exclusiva, el primer episodi de la segona temporada de Nit i dia, de TV3.