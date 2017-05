És que no teniu ni punyetera idea de votar

260x366 Portada d'El País, 22 de maig del 2017 Portada d'El País, 22 de maig del 2017

Amb una mica més d'elegància, amb adjectius més refistolats, però aquesta era la tesi de l'editorial d''El País' –titulat 'El Brexit del PSOE'– arran de la victòria de Pedro Sánchez en les primàries del partit. Diu el rotatiu de Prisa: “La proposta programàtica i organitzativa de Sánchez ha recollit amb summa eficàcia altres experiències del nostre entorn, des del Brexit fins al referèndum colombià o la victòria de Trump, on l'emoció i la indignació cega s'han contraposat exitosament a la raó, els arguments i el contrast dels fets”. Més enllà de les comparacions desaforades cal destacar la lloança implícita als serveis oftalmològics andalusos, ja que –segons es desprèn– allà no s'ha votat amb la ceguesa de les altres setze comunitats autònomes. Policia? Trucava per denunciar que tots els cotxes van contra direcció!

De fet, 'El País' és l'únic que no obre portada amb la votació al PSOE, la qual cosa sobta, tenint en compte que passa per ser el gran diari d'esquerres espanyol. Obre en canvi amb un tema propi de La Cosa Catalana: “Declaració d'independència immediatament si no hi ha referèndum”. Afirma haver accedit a l'esborrany secret de la llei de secessió. Pot ser que hi accedís en diumenge, esclar, i que per tant volgués llançar el tema tan de pressa com fos possible. O bé pot ser que ja el tinguessin elaborat i el reservessin per si guanyava Sánchez, com a manera de 'saludar-lo' (després d'haver contribuït a la seva defenestració amb la mortífera pinça Juan Luis Cebrián-Felipe González). L'elecció de Sánchez espanta els ideòlegs del diari, per la derivada territorial que pugui tenir la seva negociació amb Pablo Iglesias. Sobre l'assumpte s'hi ha passat de puntetes, durant la campanya, però aquest dilluns mateix es donava el tret de sortida per sabotejar el projecte que el ressuscitat secretari general del PSOE pugui tenir.