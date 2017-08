Els que sempre diuen nazis no diuen ara nazis als nazis

Mira que hi ha mitjans que són de nazi fàcil: només fa falta discrepar de la seva ideologia perquè caiguin amb regularitat estudiada columnetes abundoses en metàfores sobre l'Alemanya dels anys 30. I, en canvi, amb els nazis de Charlottesville, s'escuden en el circumloqui i els qualifiquen de moltes maneres diferents. O bé observen una estranya equidistància. Una de les peces d''El País', per exemple, es titulava "Estat d'emergència a Virgínia per disturbis entre grups radicals", la qual cosa posava al mateix nivell els dos bàndols. En tot cas, van rectificar per parlar d'una inequívoca "manifestació racista".

I, després, hi ha les ridícules tàctiques dels mitjans d'ultradreta per no dir les coses pel seu nom. A 'Alerta Digital', per exemple, titulaven: "Almenys 3 morts i 34 ferits en enfrontaments entre identitaris blancs i progres mundialistes a Virgínia". Això d'identitari blanc no deixa de ser un equivalent pietós del "racista" de tota la vida, però convenientment emblanquinat (amb perdó). A 'La Gaceta' escrivien: "Estat d'alerta a Virgínia: atropellament massiu durant una protesta". Una protesta. A saber si era pel preu de la mantega de cacauet o en contra de l'extinció de la llagosta salvatge. De fet, parlar d'un "atropellament massiu" pot recordar els atemptats d'aquesta índole que han reivindicat islamistes radicals, quan qui conduïa el cotxe era una d'aquestes confederades joies. Ara, el premi Little Adolf del mes se l'endú 'Mediterráneo Digital', amb "Els blancs de Charlottesville s'alcen farts de la discriminació racial". Ai, pobres nazis, com n'és de dur ser blanc als Estats Units!

Això sí, també hi ha algun titular passat de voltes en sentit contrari. Així, 'Digital Sevilla' encapçalava la seva notícia sobre l'afer amb la frase "Tres morts a Charlottesville després de desfermar-se el caos per disturbis entre nazis i persones". Disparar amb gracieta és perillós: et pot tombar el retrocés de la banalitat.