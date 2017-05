La ràdio reivindica el paper de les emissores locals

Sense ràdios locals no hi hauria grans figures radiofòniques. Aquest va ser un dels missatges més repetits a la gala d’entrega dels premis Ràdio Associació de Catalunya, que va tenir lloc ahir. Al llarg de la nit, tant el mestre de cerimònies, l’humorista Oriol Cruz, com tots els premiats van fer una defensa constant de les emissores locals com a planter del mitjà. Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya, va ser el primer a recordar la important feina de cohesió que fan els programes locals. En el seu discurs de benvinguda es va felicitar de la bona salut de l’espai comunicatiu català i va voler posar en valor la feina dels professionals menys visibles del sector de la ràdio.

En aquest sentit, el premi al millor professional, que va recaure en la productora d’ El matí de Catalunya Ràdio Núria Ventura, va ser un reconeixement a aquelles figures més ignorades pel gran públic però que són bàsiques per al funcionament de la ràdio. Venturava dedicar el premi a Pere Tàpias, una de les icones de l’emissora, que va morir el dia 22 d’abril. A la mateixa hora que se celebrava la cerimònia, es feia un acte de comiat a la ràdio de Vilanova i la Geltrú.

El guardó a millor programa va anar a parar a Islàndia de RAC1 per la seva proposta de ràdio intimista. El va recollir l’equip, liderat per Albert Om. “No hi ha res que ens agradi més que escoltar i que ens expliquin històries. Volem parlar més de la realitat que de l’actualitat”, va explicar Albert Om, director i presentador del programa.

Van rebre mencions d’honor en aquesta categoria Jordi Hurtado, Elisenda Roca, l’ Associació Catalana de Ràdio (que aquest any celebra el seu 25è aniversari) i Joan Albert Argerich, que va ser la primera veu de Ràdio 4.

Ràdio integradora

L’edició d’enguany incorporava dos nous premis, un destinat a reconèixer l’excel·lència; i l’altre, la funció integradora de la ràdio. En la primera categoria els guardonats van ser Joan Maria Pou i l’equip d’ El Barça juga a RAC1 pels 9 minuts finals de la transmissió que van fer del partit de Lliga de Campions entre el Barça i el PSG. En el seu discurs, el locutor va fer una lloança al treball en equip. En aquesta categoria també es van entregar dues mencions de qualitat: per a l’especial pel 50è aniversari de la campanya Cap nen sense joguina, de Ràdio Barcelona, i el projecte Govorit Radio Svoboda, amb què Ràdio Capital de Pals va recuperar la memòria de Radio Liberty.

Una de les estrelles de la nit va ser Pere Ribes, el nen invident que amb només 11 anys s’ha convertit en una peça imprescindible de les transmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Olot a Ràdio Olot. Ribes, que va rebre l’aplaudiment més llarg de la nit, va demostrar en directe la desimboltura que l’ha convertit en un actiu del futur de la ràdio, tal com va afirmar David Planella, responsable de les transmissions de futbol de l’emissora olotina. Ribes es va dirigir a ell: “Agraeixo l’esforç que ha fet per incorporar-me al programa”, i va tenir un record per als seus professors i els seus companys de classe. “La gent veu les discapacitats però no veu les capacitats, però els meus companys de classe sí que les van veure”, va afirmar.

També va rebre una menció per la seva feina d’integració 7 de Ràdio, de Ràdio Banyoles. Des de l’escenari, els responsables de l’espai ho van aprofitar per demanar la creació d’una emissora per a les persones amb discapacitat.

Ràdio Olot va ser premiada per partida doble, ja que també es va imposar en la categoria de millor programa de ràdio local gràcies a les transmissions de les competicions del Club de Patinatge Artístic Olot. Del programa se’n va destacar la “manera brillant” de transmetre per la ràdio un esport difícil de visualitzar. En el seu discurs d’agraïment els responsables del programa van recordar l’important paper que juga en la seva feina la il·lusió. “Davant les dificultats que ens trobem en ràdio local, la il·lusió ens empeny a tirar endavant”, van assegurar. També van rebre mencions de qualitat La República Santboiana, de Ràdio Sant Boi, i Badalona matí, de Ràdio Ciutat de Badalona.

En l’apartat d’innovació, Carlos Ripollés va recollir el premi pel programa Els viatges de Carlos Carlos, del qual es va destacar el seu format transmèdia, que inclou podcast, ràdio i xarxes socials. El seu responsable va afirmar que la seva intenció és oferir un recorregut cultural amb les orelles ben obertes a totes les novetats.

Mariola Dinarès, que va recollir la menció de qualitat per Popap de Catalunya Ràdio, també va recordar Pere Tàpias, de qui va lloar la seva capacitat per escoltar i parlar amb els oients. “Ell mai es posava per damunt de l’oient”, va assegurar.

Finalment, TV3 va recollir el guardó 1924, d’àmbit audiovisual, gràcies a la seva programació especial amb motiu de la campanya Casa nostra, casa vostra.