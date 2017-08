La radionovel·la ressorgeix

El primer mitjà per explicar una història va ser la veu, abans que l’escriptura i les imatges. L’auge dels podcasts als Estats Units ha permès recuperar la tradició de la radionovel·la, que va tenir la seva època d’esplendor als anys 40 i 50. Diverses plataformes independents ofereixen històries narrades que van des de ficcions de misteri fins a treballs periodístics d’investigació.

L’inici del ressorgiment de les sèries radiofòniques va ser Serial,un podcast que va començar el 2014. En ell, la periodista Sarah Koenig documenta i desvela les claus d’una història real: l’assassinat de Hae Min Lee, una estudiant de 18 anys que va ser trobada morta en un parc de Baltimore, la seva ciutat natal. Sis setmanes després, la policia va detenir l’exnovio de Lee: ell assegurava que era innocent però no tenia una coartada que l’exonerés. Durant tota la primera temporada -de 12 episodis-, Koenig repassa els documents referents al cas, parla amb els testimonis i escolta els interrogatoris policials per descobrir què va passar realment. El podcast va arribar a tenir 80 milions de descàrregues i va ser cabdal perquè un jutge de Baltimore ordenés a finals del 2016 la celebració d’un nou judici. El segon projecte dels mateixos creadors, STown, també ha aconseguit enganxar els oients: en el seu primer mes penjat a la xarxa, la sèrie sonora -de nou un treball d’investigació- va tenir 40 milions de descàrregues. En aquest cas, se centra en John B. McLemore, un rellotger i horticultor que demana a l’equip de periodistes que intentin aclarir un assassinat a la seva ciutat. El resultat va més enllà d’un documental de successos: és un retrat de com és la vida a Woodstock, Alabama.

De les paraules a les imatges

L’èxit de les històries sonores ha fet que els serveis de vídeo per streaming i les televisions busquin en els podcasts material per a noves produccions. El 2015 es va anunciar que Serial tindria la seva versió televisiva, tot i que, de moment, encara no s’ha materilitzat.

Amazon és una de les plataformes que han apostat per posar imatges a les paraules dels podcasts. Una de les adaptacions que han generat més expectatives és la del thriller psicològic Homecoming, que tindrà Julia Roberts com a protagonista i Sam Esmail, creador de Mr. Robot, com a director. La base de la nova sèrie serà el podcast del mateix títol penjat a Gimlet Media, una web fundada per Alex Blumberg que des del 2014 es dedica a distribuir podcasts narratius. En la versió sonora de Homecoming també hi han participat actors del món del cinema. Catherine Keener ha posat la veu a Heidi Bergman, una treballadora social que ajuda soldats a tornar-se a integrar a la societat. Un d’ells és Walter Cruz, interpretat per Oscar Isaac, un militar que vol dur una vida normal però ha de lluitar amb els seus dimonis interiors. A més d’aquesta adaptació, el servei per streaming també ha encarregat una primera temporada de 10 episodis de Lore,un podcast d’històries paranormals. El showrunner serà Glen Morgan, productor que havia treballat a Expediente X.

La televisió en obert no s’escapa de la fascinació pels podcasts. La cadena ABC estrenarà la seva versió de Start up,el podcast a través del qual Alex Blumberg explica com va crear Gimlet Media. Protagonitzada per Zach Braff, vol ser una de les comèdies revelació.

Les sèries sonores, un gènere encara incipient a Espanya

Mentre que als Estats Units l’afició per les històries orals està en expansió, a l’Estat encara no ha explotat. La Cadena SER va llançar el 2016 el projecte Podium Podcast, un espai web que ofereix continguts sonors pensats exclusivament per a internet i en el qual participen emissores de Prisa Radio d’Espanya, Mèxic, Colòmbia, l’Argentina i Xile.

En l’apartat de ficció, les seves grans apostes han sigut El gran apagón i Bienvenido a la vida peligrosa. El primer, que en el seu primer mes va tenir 150.000 descarregues, és una història de ciència-ficció ambientada el 2018 que planteja un món en completa foscor a causa d’una tempesta solar. Convençut que el desastre és fruit d’una conspiració governamental, un home lluita per desemmascarar les autoritats durant les dues temporades que té aquesta ficció sonora. Entre els actors que hi participen hi ha Miguel Rellán, Juanra Bonet, Nacho Fresneda o Irene Escolar. L’abril del 2017 Podium Podcast va presentar Bienvenido a la vida peligrosa, la seva primera narcosèrie, escrita per Arturo Pérez-Reverte i dirigida pel mexicà Guillermo Arriaga, conegut per ser el guionista d’Amores perros o Babel. Juan Echanove és l’encarregat de posar veu al professor Uribe, un catedràtic de filosofia que viatja fins a Ciudad Jiménez per donar una conferència. Quan arribi a Mèxic rebrà una curiosa petició: Candelario Quintana, el narcotraficant més poderós de la zona, li encarregarà que ajudi el seu fill adolescent a aprovar un examen de filosofia.