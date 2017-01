'Saber y ganar' reconeix un error i readmet un concursant eliminat

Els seguidors del concurs 'Saber y ganar' es van retrobar dimecres amb una cara coneguda al programa. Es tracta de José Pinto, un concusant que va marxar del programa després de ser eliminat. Uns dies després de la seva marxa, La 2 ha reconegut que l'expulsió va ser conseqüència d'un error del concurs. Per primera vegada en la història del programa, 'Saber y ganar' ha readmès un concursant per aquest motiu.

Fa unes setmanes, José Pinto va ser eliminat de 'Saber y ganar' durant la prova anomenada 'El Duelo', en què una de les respostes del concursant va ser considerada errònia. L'enunciat de la pregunta barrejava dos conceptes de manera que cap de les dues respostes es podia considerar correcta. A Pinto se li va preguntar en quina conferència posterior a la Segona Guerra Mundial i en què van assistir Roosvelt, Stalin i Churchill es van fixar les condicions de Japó com a perdedor de la guerra. El concursant va rebre tres opcions, de les quals va escollir la conferència de Yalta. El programa va considerar la resposta errònia i va assegurar que l'opció correcta era la conferència de Postdam. Tot i això, ambdues tenien una part certa: a la conferència de Postdam es van fixar les condicions del Japó, però no hi van assistir ni Churchill ni Roosvelt. En canvi, sí que van ser a la conferència de Yalta.