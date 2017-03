La 1 recupera la comèdia familiar

“És una comèdia familiar però no és gens carrinclona”. Així defineix l’actor Fernando Cayo la sèrie iFamily, en la qual interpreta un dels papers principals i que aquesta nit, a les 22.45 h, s’estrena a La 1. Amb aquesta nova proposta, la televisió pública vol recuperar un gènere, el de la comèdia familiar, que les últimes temporades ha tingut molt poca presència a les cadenes espanyoles, i pretén fer-ho “plasmant el món familiar des d’un punt de vista modern”, en què les noves tecnologies i les xarxes socials tinguin una presència important, segons el responsable de ficció de TVE, Fernando López Puig. Un dels protagonistes de la sèrie, Raúl Fernández, en destaca un altre punt fort: “Hi ha una cosa que cal recuperar, i iFamily està molt encaminada a aconseguir-ho, i és que tota la família es pugui reunir al voltant del televisor”.

Fernández interpreta el Kike, un home sense ofici ni benefici, incapaç d’assumir cap responsabilitat i que es dedica a anar trampejant per la vida sense perdre mai l’optimisme. El Kike té un germà, amb qui fa temps que està enemistat. És el Luis, interpretat per Antonio Garrido, que ha triomfat en el món dels negocis gràcies a incomptables tripijocs al marge de la llei. Viudo i pare de quatre fills, mai no ha sabut dedicar a la família el temps i l’afecte que mereix.

Ara, però, la justícia ha enxampat el Luis i l’amenaça amb una pena de presó. Segons el seu advocat (Cayo) només hi ha una manera d’evitar la condemna: fer veure que ha quedat en coma. D’aquesta manera l’home seguirà vivint a casa seva, però es passarà el dia estirat al llit i sense poder-se comunicar amb ningú, ni tan sols amb els seus quatre fills. Davant d’aquesta situació, el Kike s’ofereix per fer-se càrrec de les criatures, perquè tot i la seva “absència total d’instint paternal” hi veu una bona manera de “guanyar-se la vida”, explica Raúl Fernández. Per aconseguir-ho haurà de convèncer una assistent social (Bárbara Goenaga) que està capacitat per fer-ho. Ella hi accedeix sense tenir-les totes, i a partir d’aquí entre ells s’establirà una relació que formalment és tensa però que en realitat amaga un sentiment ben diferent. Un altre personatge destacat de la sèrie és el Curro (Antonio Resines), un vell amic dels dos germans que ara és el propietari d’un bar on s’organitzen timbes il·legals.

“És una comèdia de disbarats, sense complexos”, diu Garrido, però Goenaga ho matisa: “És de riallada, i hi ha moments molt divertits. Però darrere d’aquesta família també hi ha un drama, que s’explica de manera divertida”. “No estem fent només una comèdia per veure situacions hilarants, que n’hi ha i moltes, sinó que estem explicant una història”, afegeix Fernández.

La sèrie, coproduïda per TVE i Programas y TV, consta de moment de vuit capítols, però des de la cadena es mostren predisposats a rodar-ne noves temporades.

Les noves sèries de TVE no convencen

iFamily és la tercera sèrie que La 1 estrena aquest any, i els dos precedents no són gaire positius: Reinas es va acomiadar dimarts passat amb una mitjana d’1.249.000 espectadors i un 7,3% de quota -i amb un últim capítol que va caure fins al 6,2%- i El final del camino es va quedar amb un 8,4% i 1.392.000 seguidors. A Catalunya les xifres de les dues sèries han sigut nefastes: 2,9% de share mitjà per a El final del camino i 4,2% per a Reinas.