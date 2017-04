Els redactors de Ràdio Barcelona, en vaga de zel

La plantilla d’informatius de Ràdio Barcelona ha iniciat una vaga de zel indefinida en resposta a les últimes decisions laborals de la cadena. Segons van explicar ahir fonts internes a l’ARA, la decisió s’ha pres perquè consideren que no s’ha fet correctament el procés de regularització laboral d’un terç dels treballadors, que fins ara operaven com a falsos autònoms.

El setembre del 2016 l’emissora va rebre una inspecció de treball per comprovar la situació contractual dels treballadors de la ràdio. De les 90 persones en actiu, 35 eren falsos autònoms des de feia entre 3 i 5 anys i, en alguns casos, la situació s’havia allargat fins a 10 anys. Els redactors feien jornada completa i guàrdies però sense disposar d’un contracte fix.

Arran de la inspecció laboral, l’emissora va rebre una multa que no pagarà a canvi d’admetre en plantilla els falsos autònoms. Amb aquest nou règim, els redactors que fan jornada completa haurien de passar a cobrar 18.000 euros anuals bruts, el sou mínim per set hores diàries treballades segons l’escala salarial de l’empresa.

“Bon exemple de regularització”

Josep Maria Girona, director de Ràdio Barcelona, va explicar que el dia 1 d’abril l’empresa va donar d’alta a la Seguretat Social els treballadors que estaven en una situació irregular. Afegeix que el procés dut a terme “és un bon exemple de regularització d’un grup de persones que, fins ara, estaven en una situació laboral precària”.

Els treballadors, però, no hi estan d’acord. Asseguren que en el cas de les persones que no arribaven als 18.000 euros anuals com a autònoms se’ls ha ofert mantenir el sou que cobraven fins ara -entre 12.000 i 15.000 euros bruts anuals- rebaixant-los el nombre de hores. La reducció de jornada afecta set persones de les 35 que estaven com a falsos autònoms. El director de l’emissora va afirmar que s’està treballant per arribar a un acord que satisfaci totes les parts implicades.

Segons el comitè d’empresa, en seguiment de la vaga de zel, els redactors d’informatius han decidit complir el seu horari escrupolosament. Ho fan com a mesura de pressió per aconseguir que les persones que tenen jornada reduïda passin a tenir-ne de completa. El comitè va explicar que en una professió com el periodisme, en la qual els horaris tendeixen a ser flexibles, les jornades reduïdes dificulten la feina. “Nosaltres volem demostrar que fent les hores justes és difícil que surti tota la programació”, va assenyalar el representant del comitè. Ens els pròxims dies es decidirà si els treballadors d’esports, programes i radiofórmula s’afegeixen a la vaga de zel. També està pendent de decidir si es fa una vaga de firmes indefinida.

La reducció de la jornada fa que, per exemple, la secció de política de SER Catalunya passi a tenir només dos redactors, quan fins ara eren tres, en un any polític complicat. Les conseqüències afecten directament els oients, que des d’ahir ja no poden escoltar el butlletí català que es feia cada dia a les 8.25 dins del programa Hora 25.