13TV refarà la graella per rejovenir la seva audiència

“Captar un públic més jove i un target més comercial”. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat el director general de 13TV, Enrique Lozano, per a la pròxima temporada, i per aquest motiu al setembre la televisió de la Conferència Episcopal estrenarà una programació més “sòlida, moderna i ambiciosa”, segons explica la cadena en un comunicat. La intenció és que la informació religiosa segueixi sent un pilar del canal i completar la graella amb entreteniment, cinema i “formats innovadors en informatius, debats, entrevistes i reportatges”. A més, la cadena oferirà continguts sota demanda i “projectes transmèdia”. Segons va publicar la setmana passada El Confidencial Digital aquest pla preveu la desaparició dels informatius de Nieves Herrero i Alfredo Urdaci (que aquesta setmana ja no presentarà el seu espai d’humor, estrenat fa menys d’un mes), reorientar El cascabel perquè no sigui tan “afí” al PP i acomiadar el 80% de la plantilla.