El referèndum es perd per 4 punts o es guanya per 21?

Per si no fos prou elàstic tot això de la demoscòpia, l'enquesta del CEO incloïa en el seu últim sondatge la pregunta sobre què es votaria en un referèndum unilateral d'independència: el sí obtenia un 43% dels vots i el no, un 22%. Però resulta que el CEO demana també si, en general, s'és favorable o contrari a la independència. I aquí és el no qui guanya: 48,5% contra 44,3%. Són dos resultats que generen un curtcircuit, però que s'expliquen perquè una part dels unionistes, davant un referèndum, no votarien que no, sinó que senzillament es quedarien a casa, per negar-li legitimitat.

A partir d'aquí, els titulars al quiosc català. "El no a la independència guanyaria el sí per 4 punts", diu 'El Periódico', un títol molt similar al de 'La Vanguardia' ("El 'no' a la independència s'imposaria per 4 punts en un referèndum"). Els dos diaris han fet el mateix: agafar la pregunta que ofereix més mal pronòstic a l'independentisme –i que no inclou la idea de referèndum– i formular un titular que es ven com a resultat d'una votació concreta. Per això el titular topa, per exemple, amb el de Vilaweb: "El referèndum unilateral tindria una participació altíssima i el sí guanyaria amb un 66%". Penso que la dada general –la del 48,5% versus el 44,3%– és més important i la que ha de tenir l'independentisme en ment. Però explicar-la com a hipotètic resultat d'un referèndum no és rigorós, des del moment que hi ha una pregunta específica sobre això.

I encara hi ha la paradoxa que es fa palesa en el contrast entre els titulars d''El Punt Avui' ("El 73% dels catalans votarien en un referèndum unilateral") i l'ARA "El 50%, a favor d'un referèndum unilateral". Totes dues dades són rellevants, perquè es preguntava això per primer cop. I totes dues certes: encara que la meitat no vulguin el referèndum, una part aniria a votar per defensar la seva opció.