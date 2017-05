La 1 reobre les portes del temps

Què hauria passat si Alfred Hitchcock hagués estat raptat l’estiu del 1958 durant el festival de cinema de Sant Sebastià, on va estrenar la pel·lícula Vértigo? Els agents d’ El Ministerio del Tiempo s’encarregaran d’assegurar-se que no ho sapiguem mai. Evitar el segrest del mestre del suspens és la missió que tindran assignada aquesta nit (22.40h), en l’estrena a La 1 de la tercera temporada de la sèrie, Amelia Folch (Aura Garrido), Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda) i Pacino (Hugo Silva). No els acompanyarà, ni en aquest ni en cap altre cas de la temporada, el Julián, ja que l’actor que l’interpretava, Rodolfo Sancho, va decidir abandonar la sèrie a finals de l’any passat perquè no va poder arribar a un acord satisfactori amb la productora.

L’adeu de Sancho -que a la segona temporada ja havia estat absent en alguns episodis perquè va haver de compatiblitzar el rodatge d’aquesta sèrie amb el de Mar de plástico per a Antena 3- ha estat només un dels alts i baixos que ha viscut El Ministerio del Tiempo des de l’emissió de l’últim capítol, el maig de l’any passat. El primer entrebanc va ser aconseguir la renovació: fins al setembre, Televisió Espanyola no va donar llum verda al rodatge dels nous episodis, ja que el showrunner, Javier Olivares, reclamava un increment de pressupost per poder gravar fora de Madrid. Olivares fins i tot es va deixar estimar per altres cadenes abans que la televisió pública signés la renovació de la ficció.

La continuïtat de la sèrie va ser possible gràcies a un acord entre RTVE i Netflix, oficialitzat al desembre, en virtut del qual la plataforma de vídeos distribuirà El Ministerio del Tiempo arreu del món un cop els capítols s’hagin emès a La1. A canvi, l’empresa nord-americana hi ha aportat diners que han permès “millores en la producció i postproducció, més escenes rodades en exteriors, efectes especials, infografia i 3D”, que faran que aquesta nova temporada tingui “més qualitat” que les anteriors, segons TVE. A més, com volia Olivares, el rodatge s’ha descentralitzat i els nous episodis inclouen escenes gravades a Màlaga, Cadis, Peníscola i el monestir de Veruela, a l’Aragó, entre altres localitzacions.

L’últim obstacle que ha hagut de superar la nova temporada ha tingut a veure amb la data d’estrena: TVE volia que el primer capítol s’emetés el 15 de maig, però a última hora va canviar d’idea i va ajornar dues setmanes el retorn de la sèrie. Ja estava previst que els 13 episodis de la temporada s’emetessin en dues tongades, la meitat abans de l’estiu i la resta a la tardor, però aquest endarreriment farà que el primer tram s’acabi ja durant el mes de juliol, un mes poc propici per als bons registres d’audiència.

El cert, però, és que El Ministerio del Tiempo mai no ha aconseguit resultats extraordinaris: la segona temporada va obtenir, de mitjana, 2,3 milions d’espectadors i un 11,9% de quota de pantalla, lluny dels 3 milions i el 17,9% que s’ha anotat Cuéntame durant les últimes setmanes a la franja que ara ocuparà aquesta sèrie. A canvi, però, té uns fans incondicionals i molt actius i ha aconseguit l’aval de la crítica i diversos premis, com l’Ondas a la millor sèrie el 2015 i el 2016 o la Medalla de Bronze del Festival de Nova York en la categoria de drama, l’any passat.

Els seguidors de la sèrie disposaran en aquesta ocasió de més opcions que mai per seguir les aventures dels agents del ministeri més enllà de la televisió: s’ha estrenat una ficció sonora de quatre capítols en format podcast, s’ha publicat un còmic basat en la sèrie i s’ha preparat una experiència de realitat virtual, que s’afegiran a altres continguts extres ja existents, com el videoblog de l’Angustias (Francesca Piñón), l’apli que amplia en temps real el que passa en cada capítol o el grup de WhatsApp exclusiu per als fans.

De Bécquer a Eusebi Güell

A més de Hitchcock (interpretat per José Ángel Egido), a la tercera temporada d’ El Ministerio del Tiempo hi sortiran personatges històrics com Gustavo Adolfo Bécquer (Tamar Novas), Francisco de Goya (Pedro Casablanc), la duquessa d’Alba (Noemí Ruiz), Manuel Godoy (Luis Callejo) o Eusebi Güell (Llorenç González). També reapareixeran Lope de Vega (Víctor Clavijo) i Cervantes (Pere Ponce), dos clàssics de la sèrie, juntament amb el personal del ministeri, encarnat per Jaime Blanch, Juan Gea, Cayetana Guillén Cuervo i Julián Villagrán. Segons TVE, la nova temporada serà “més èpica i aventurera” però mantindrà “el mateix sentit de l’humor”.

Un acord evitarà el judici amb ‘Timeless’ pel suposat plagi

Onza Partners (que produeix El Ministerio del Tiempo juntament amb Cliffhanger i TVE) ha arribat a un acord amb els responsables de Timeless (la cadena NBC, Sony i els creadors de la sèrie, Eric Kripke i Shawn Ryan) per al “sobreseïment provisional” de la demanda per plagi que la firma espanyola havia interposat arran de les similituds de la sèrie nord-americana amb la ficció creada per Javier i Pablo Olivares. Això evitarà el judici previst per a principis de l’any que ve. Cap de les dues parts no ha revelat els termes de l’acord, però en declaracions a Vertele Javier Olivares considera “una bona notícia” que “una productora petita amb una sèrie espanyola hagi arribat a un acord amb Sony”. El 10 de maig la NBC va cancel·lar Timeless, però tres dies després va rectificar i li va atorgar una segona temporada.