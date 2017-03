Una repesca tecnològica

Cat S60

La setmana passada ja mencionava aquí aquest telèfon del fabricant anglès Bullitt entre els models submergibles que es poden comprar actualment. També és especialment robust: la carcassa reforçada suporta caigudes des d’1,80 metres. I no és només que ho digui el catàleg: ho he comprovat. Però la característica que diferencia el Cat S60 de qualsevol altre mòbil és la funció de termografia. A més de les dues càmeres habituals, l’S60 inclou una càmera tèrmica Flir que capta fotografies i vídeos on el color dels objectes indica la seva temperatura: els més calents es veuen de color groc i els més freds de color lila. Literalment, et mostra un mapa de calor del que tens al davant. Els usuaris professionals ho poden fer servir per veure quina peça d’una màquina s’escalfa més, trobar en quin punt s’ha glaçat una canonada o localitzar una persona enmig del fum. Costa 749 €, menys que els models emblemàtics actuals d’Apple i Samsung, admet dues targetes SIM, té pantalla de 4,7 polzades, 12,6 mil·límetres de gruix i un botó per demanar auxili. També té el rendiment d’un telèfon de gamma alta de fa dos anys. Però amb cap altre mòbil podria haver mesurat si el forn ha assolit la temperatura necessària per coure un pa de pessic, descobrir un gat amagat en la foscor de nit al pati de casa o trobar una finestra que no ajusta bé. Estic temptat de comprar un dels accessoris de càmera tèrmica per a Android o iPhone que Flir ven per 279 €.

eCooltra

Feia 20 anys que no circulava per Barcelona en moto, però per poder assistir al màxim de convocatòries durant el MWC vaig provar aquest servei d’escúters elèctrics de lloguer. Amb l’aplicació mòbil -on t’has donar d’alta, proporcionant les dades de la targeta bancària i una foto del permís de conduir- busques sobre un mapa la moto que tens més a prop, comproves si té la bateria prou carregada i la reserves. Quan hi arribes -tens 15 minuts per fer-ho-, prems un botó a la pantalla del telèfon per obrir el seient, agafar el casc que hi ha a dins i iniciar el lloguer. Quan arribes a destí, aparques la moto, deixes el casc a dins i prems un botó per finalitzar el lloguer. Tot plegat costa 24 cèntims per minut; no és barat (Car2Go lloga cotxes Smart elèctrics a Madrid per 19 cèntims el minut), però pots aparcar la moto a qualsevol lloc dins de la zona permesa: les motos d’eCooltra són elèctriques, però no cal deixar-les en cap punt de recàrrega, perquè l’empresa s’ocupa cada nit de canviar cada bateria exhaurida per una de carregada. Reconec que era reticent per higiene a fer servir un casc aliè, però en general tots els cascos que vaig trobar eren força nous i nets. Això sí, les motos van una mica justes de potència: només assoleixen els 49 km/h de velocitat màxima en baixada, però els costa arrossegar els meus 90 kg en desnivells com el de Santaló amb Via Augusta o el tram de la ronda del Mig entre les Corts i la Diagonal. No vull ni imaginar què passaria si transportés un altre passatger, per a qui cada moto inclou un segon casc.

Amazon Kindle Oasis

Si hi ha un aspecte de la lectura en suport digital que Amazon va encertar de ple és el funcionament de la plataforma: la possibilitat de comprar llibres electrònics directament des del dispositiu Kindle és addictiva, i infinitament més còmoda que la descàrrega i transferència de fitxers ePUB d’altres llibreries. En canvi, el gegant del comerç electrònic no troba el camí per impulsar la renovació dels aparells, i dona voltes a una tecnologia que ja proporciona una experiència de lectura molt satisfactòria i admet poques millores. L’aposta més recent es el Kindle Oasis (290€ amb wifi, 350 € amb wifi i 3G), que a la pantalla tàctil hi afegeix els botons físics per passar pàgina, recuperats dels models inicials però ara amb un únic joc que serveix per a esquerrans i dretans, ja que l’aparell és reversible. El costat dels botons, que conté la bateria, també concentra el gruix màxim del lector, i això fa més còmode el seu ús. Aquest model millora la uniformitat de la retroil·luminació de la pantalla, però incomprensiblement no ofereix la funció d’ajustament automàtic de la intensitat que sí que tenia el model anterior, Voyage (190 €). I la tapa protectora de pell és molt elegant, però la bateria suplementària que porta a dins no es pot carregar per separat del lector. El model amb una millor relació preu-prestacions de la gamma Kindle continua sent el Paperwhite, que costa 130 €, menys de la meitat que l’Oasis.

Sony MDR-100ABN

Ara que tots els telèfons mòbils inclouen uns discrets auriculars de botó, optar per uns voluminosos auriculars de diadema pot semblar una excentricitat. Però la qualitat sonora és molt millor. Primer, per motius físics: la mida importa, sobretot en els sons greus. I segon, per l’aïllament acústic que proporcionen. Els MDR-100ABN de Sony (300 €) en són un cas extrem: l’acoblament impecable entre l’encoixinat de l’auricular i l’orella es complementa amb un silenciador electrònic que anul·la el soroll extern captant-lo amb un micròfon incorporat i emetent pels auriculars un so idèntic, però de fase oposada a l’original. Altres auriculars ofereixen aquesta funció -jo mai viatjo en avió sense els meus Audio Technica, i els models de Bose també són molt populars-, però el confort auditiu d’aquests Sony és el més alt que he experimentat fins ara, i sonen millor quan el silenciador està activat; es veu que Sony ha ajustat l’amplificador intern a les característiques acústiques dels altaveus interns. Els MDR-100ABN també funcionen sense fils -es connecten per Bluetooth- i serveixen de mans lliures per fer trucades. Hi he trobat dos inconvenients: les funcions electròniques estan alimentades amb una bateria que cal carregar via connector micro-USB -prefereixo els que van amb una pila, que pots canviar immediatament-, i l’estoig per guardar-los és del mateix color que els auriculars i s’embruta fàcilment.