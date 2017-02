El representant a Eurovisió es disculpa per la botifarra

Manel Navarro ha volgut demanar perdó per haver fet una botifarra al final de la gala que el va escollir com a representant espanyol a Eurovisió. La seva tria va resultar polèmica, ja que el públic assistent -i les xarxes socials- s’ho va prendre com una imposició del jurat, que va fer valer el seu vot de qualitat en detriment del vot popular.

‘¡Que no nos representan!’, crònica de Joan Callarissa sobre l'especial 'Objetivo Eurovisión'El cantant ha explicat que aquell gest de menyspreu -que va arribar després de l’escridassada d’alguns dels presents- no anava adreçat ni a Espanya ni als eurofans. “Em vaig veure acorralat a l’escenari. Ho vaig passar malament i això no s’ho esperava ningú. Era un grupet petit, però no és lògic que se m’insultés així”. Sigui com sigui, el sabadellenc va explicar que en cap cas havia pensat a renunciar.

La roda de premsa es va fer amb la significativa absència a la taula dels responsables de la gala, emesa per La 1, que van deixar sol el cantant en la seva presentació i que no van voler respondre a les preguntes de la premsa.