El 'Tot o res' s'acomiada avui per la porta del darrere

TV3 acomiada aquest dijous el 'Tot o res', el concurs que ha ocupat la seva franja de vespre durant els últims quatre mesos. El programa presentat per Ares Teixidó, estrenat al gener per ocupar l'espai d' 'El gran dictat', no ha trobat el suport de l'audiència, i a principis d'aquest mes la nova direcció de la televisió pública, encapçalada per Vicent Sanchis, va decidir prescindir del format.

L'arrencada del programa va donar motius per a l'optimisme: els primers dies l'espai es va situar per sobre del 9% de quota de pantalla i al gener es va tancar amb un 7,6% de mitjana, unes xifres baixes en el context de la cadena però que milloraven els resultats dels últims mesos d''El gran dictat', que s'havien situat a l'entorn del 7%.

Però ràpidament aquestes dades van començar a baixar: al febrer, la mitjana del programa va ser del 5,5%, al març va caure fins al 5% i aquest mes s'ha quedat amb un 4,6%, amb només 84.000 espectadors cada dia. El 5 d'abril, el 'Tot o res' va marcar el seu mínim amb un 2,6% de 'share' i només 52.000 seguidors. En total, el programa haurà tingut 70 entregues, i a falta de l'última edició la seva mitjana d'audiència ha estat de 119.000 persones i un 5,8%.

A partir de demà, l'hora prèvia al 'Telenotícies vespre' l'assumirà el 'Divendres', que després d' endarrerir l'horari fa 10 dies per deixar espai a la sèrie 'Nashville', ara guanyarà temps d'emissió pel final.