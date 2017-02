El regidor responsable de Ràdio Sabadell deixa aquesta funció enmig d'un enfrontament amb la plantilla

260x366 Miquel Soler, en una imatge d'arxiu / ACN Miquel Soler, en una imatge d'arxiu / ACN

Miquel Soler, el regidor de l’Ajuntament de Sabadell de qui depenia fins ara la ràdio municipal, va fer pública al ple d'aquest dijous la seva renúncia com a responsable polític de l’emissora. Ara se’n farà càrrec Marisol Martínez, líder de Guanyem, la formació a la qual pertany Soler.

L’anunci ha arribat enmig d’un conflicte entre el consistori i els treballadors de Ràdio Sabadell, que han acusat el regidor d’ ”ingerències polítiques” i d’haver actuat per “revengisme” en l’acomiadament de l’històric cap tècnic de la ràdio, Manolo Guerrero, que ocupava el càrrec des de la fundació de l'emissora, el 2001.

Soler –que segueix sent regidor de Comunicació– va argumentar que volia ser “part de la solució” i no “del problema”, i l’alcalde, Juli Fernàndez (ERC), li va agrair “el gest de posar la ràdio i la ciutat per davant de qualsevol altra cosa”. Amb tot, l’equip de govern va tombar una moció presentada per l’oposició en bloc que reclamava el cessament de Soler i de la cap d’operacions de l’emissora, Carme Matamala, i la readmissió de Guerrero.