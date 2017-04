‘La ruleta de la suerte’ celebra l’onzè aniversari amb un especial

Ha girat més de mig milió de vegades des que es va posar en marxa el 18 d’abril del 2006, però la roda de la sort no s’atura a Antena 3. El programa La ruleta de la suerte emet avui un programa especial per celebrar els onze anys en antena i ho fa recuperant tres concursants - Silvia Martín, Alberto Franco i Helen Ramos- que es van fer populars en algun moment d’aquest ja històric espai presentat per Jorge Fernández. En total, ha repartit més d’11 milions en premis i ha despatxat també més de 30 cotxes en els 2.610 programes emesos. Amb tot, la roda és més de menudalla que de grosses: el premi rècord en un únic programa ha sigut de 17.725 euros.

Per avui hi ha previst recordar també alguns dels panells més famosos de la història del concurs, a banda de diverses sorpreses per homenatjar un concurs simple de mecànica però que li segueix donant bons rèdits d’audiència a Antena 3.