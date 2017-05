El saló de l’automoció sota demanda

Quatre per cent. Aquesta xifra, la proporció del temps total que es fa servir de mitjana un cotxe particular, és l’espasa de Dàmocles que amenaça la cadena de valor actual de la indústria de l’automòbil. Fins ara no sembla que ens faci res dedicar un 85% de la nostra despesa en mobilitat a un objecte amb quatre rodes que estarà aturat més del 90% del temps i que comença a devaluar-se des del moment en què surt per la porta del concessionari. Però les generacions que han crescut acostumades a l’accés per sobre de la propietat, abonant-se a Spotify i Netflix en comptes de comprar CDs i DVDs, ja ho troben insostenible.

Per això la consultora Deloitte pronostica que les vendes de vehicles en propietat a les zones urbanes, actualment hegemòniques, cauran en picat a partir del 2025 i quedaran per sota del 30% abans de 15 anys. La resta dels cotxes es vendran a gestors de flotes, que els llogaran per dies, per hores o per trajectes en diverses variants de mobilitat compartida com les que han centrat les dues jornades inicials del saló de l’automòbil, rebatejat des d’aquesta edició com a Automobile Barcelona. Serveis com Drivy, BlaBlaCar, Cabify o SocialCar hi han exposat els seus models de transport sota demanda, un sector del qual ningú vol quedar fora: la quarta marca que el grup francès PSA afegirà a Peugeot, Citroën i DS no serà Opel, sinó Free2Move, un servei de cotxes compartits per a particulars i empreses; l’aplicació israeliana de trànsit Waze, propietat de Google, ha incorporat una funció que permet als conductors recollir passatgers durant el seu trajecte -“Sense vocació de convertir-ho en un negoci”, aclareixen per no ficar-se en el mateix jardí que Uber-, i BMW ja ofereix el servei ReachNow, basat en la plataforma de marca blanca RideCell, que combina la compartició de trajectes i la de cotxes i el lloguer dels vehicles per incrementar la seva utilització per sobre d’un 12% del temps -que és el nivell a partir del qual resulta rendible comprar un cotxe- i tenir-lo ocupat fins a un 30% del temps.

Totes les empreses citades han participat en el Connected Hub, el programa de ponències i debats amb experts -un únic punt feble: només 10 dones entre més de 80 participants- que la Fira ha tingut l’encert d’encomanar a l’equip que ja organitza la Smart City Expo i complementar-lo amb una zona d’exposició d’empreses incipients gestionada per un altre esdeveniment de la casa, el 4 Years From Now. Tot i això, entre els 30 exemples d’innovació en automoció que la consultora Frost & Sullivan destaca en 11 categories diferents no n’hi ha cap d’aquí.

Les tendències en automoció sota demanda van més enllà de l’ús del vehicle i ja abasten el seu mateix funcionament. Seat ha presentat un sistema de cotxe connectat on prestacions com el control de creuer, l’assistent de canvi de carril, el localitzador d’aparcament, la climatització o l’avisador d’angle mort s’activarien per subscripció amb una aplicació mòbil amb la qual cada conductor es podria emportar el seu perfil d’un vehicle compatible a un altre. Aquest model, que Fabian Simmer -de Seat- ja va avançar a l’ARA fa uns mesos, obre la porta a la fabricació de cotxes amb l’equipament més complet possible, però que a cada comprador li ofereixen en cada moment només les opcions que ha pagat, amb la possibilitat d’afegir-ne de noves més endavant. De moment l’empresa s’ho planteja per a gestors de flotes; caldrà veure, si arriba també als particulars, com afecta el mercat de cotxes de segona mà i el marge comercial dels concessionaris. Seat també ha presentat a Barcelona el Data Plug, un adaptador per als seus models menys recents que es connecta per Bluetooth al telèfon del conductor per mostrar les dades mecàniques i l’historial de consums i avisar de possibles incidències. Amb això es reproduirà la funció que ja fan els Seat més moderns amb el MirrorLink, la plataforma d’aplicacions amb què els fabricants membres del Car Connectivity Consortium pretenen evitar que Apple i Google acabin dominant els taulers dels cotxes igual que ho han fet amb els smartphones. De tota manera, la majoria dels cotxes amb MirrorLink també són compatibles amb CarPlay i amb Android Auto, i de fet la citada aplicació de trànsit Waze ha presentat a l’Automobile una versió per a la plataforma de Google que aspira a substituir el Google Maps dins dels cotxes.

L’altre gran canvi que l’automoció està experimentant és la “descarbonització”, per fer servir el mateix terme que Vicenç Aguilera, president del clúster industrial català del sector. El futurista Andreu Veà recorda que el preu de les bateries ha caigut un 77% en sis anys i pronostica que d’aquí una dècada es tornarà a dividir per set mentre la seva capacitat es multiplica per tres. En l’horitzó hi ha la paritat de cost amb els motors de combustió, que s’aconseguirà el 2022, entre 5 i 10 anys abans del que s’havia previst. Això farà que la decisió de comprar un cotxe elèctric ja no depengui de si el govern de torn ho subvenciona o no, fet que aquí resulta molt oportú vist el poc entusiasme del gabinet Rajoy, tot i que el seu ministre d’energia, Álvaro Nadal, tingués la barra de dir a Barcelona que convindria promoure la instal·lació de punts de recàrrega, quan en altres països porten anys fent-ho. En el camp de l’electrificació cal destacar també l’aposta de Nissan, l’altre gran ocupador del sector de l’automoció a Catalunya, que ensenyava la possibilitat d’atendre el consum elèctric d’una llar amb l’energia que conté la bateria del cotxe elèctric familiar, especialment instal·lant un acumulador domèstic fet amb les bateries retirades de vehicles més antics.

El cotxe connectat podrà mostrar totes les seves possibilitats quan es pugui comunicar amb les infraestructures. I en aquest àmbit, al Connected Hub ha destacat la proposta de l’empresa catalana 1barrier, que proposa substituir les actuals barreres de seguretat metàl·liques de les carreteres, suposadament de protecció però responsables de moltes morts i mutilacions en alguns accidents, per unes tanques fetes amb goma procedent de neumàtics reciclats i que poden anar equipades amb senyals de trànsit dinàmics i diversos detectors i avisadors per millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Segons els seus promotors, la direcció de Carreteres de la Generalitat ja els ha proposat que un dels trams que gestiona sigui el primer pilot mundial de carretera intel·ligent.