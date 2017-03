El secret més ben guardat de Catalunya (amb espòiler)

260x366 el pais 12/3/17 el pais 12/3/17

"El secret més ben guardat de Catalunya" no és el nou programa que prepara TV3 amb Ivana Miño. No és tampoc el grau de maduració que han de tenir els tomàquets perquè la salsa dels calçots elevi els nostres esperits al mateix ritme que alcem les barres maxil·lars. "El secret més ben guardat de Catalunya" és el titular de portada d'aquest diumenge d''El País' i tracta sobre la discreció (bastant comprensible) amb què s'està elaborant l'anomenada 'llei de ruptura'. Un titular sense verb, de reportatge, d'aquells que informa poc però insinua molt.

I què insinua? Doncs conspiracions i maniobres obscures. El 'contubernio', vaja. De fet, el titular interior ("Catalunya amaga la llei de ruptura per evitar el recurs de Rajoy") ho converteix directament en una conxorxa fuenteovejunesca: "Todos a una contra la España una!" (¿Com pot amagar Catalunya sencera el que, segons la peça, només coneixen una desena de persones?) Moltes lleis tenen fases en què només un cercle reduït en coneix l'articulat. Res de nou sota el sol: ¿o potser creuen que Rajoy va anunciar la pujada de l'IVA 'després' de les eleccions per casualitat? Certament, s'explorarà –per dins, cal esperar– la frontera del reglament del Parlament. Però el titular és murri, ja que posa tot l'èmfasi en la venial anomalia processal catalana, com si no derivés de la molt més severa anomalia democràtica espanyola. Ja saben: els judicis polítics, l'operació Catalunya silenciada –o aplaudida– pels mitjans capitalins, l'estirada d'orelles d'Europa al TC…

(A la mateixa portada, per cert, hi ha aquest titular: "La riquesa de les llengües: parlar més d'un idioma té avantatges cognitius i socials". Però no s'espantin. És només una anàlisi global. Res que hagi de pertorbar les habituals crítiques del diari a TV3 o la immersió lingüística.)