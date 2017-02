‘La segona hora’ de RAC1 s’emetrà també en directe a 8TV

El programa de RAC1 La segona hora es podrà veure a partir d'aquest dilluns, en directe, a través de 8TV. El canal de televisió del Grupo Godó oferirà de dilluns a divendres, de 13.00 a 14.00, l’espai radiofònic que condueix Quim Morales amb la col·laboració de Xavier Pérez Esquerdo, Jair Domínguez, Núria Carné, Ana Polo i Víctor Ollé. “Es tracta simplement de seguir fent ràdio i que el que fem es vegi per la tele”, ha explicat Morales en declaracions recollides per La Vanguardia. La segona hora, que segons l’últim EGM té 146.000 oients, precedirà l’ Arucitys i substituirà els resums de 8 al dia, que fins ara ocupaven aquesta franja i que no arribaven a l’1% de quota de pantalla. De fet, la cadena, molt dèbil durant tot el matí, només és competitiva entre les 14.00 i les 22.30, quan s’acaba 8 al dia. Amb aquest moviment intentarà estirar per davant aquesta franja.

Aquesta no és la primera vegada que 8TV recorre a continguts de RAC1: entre el 2011 i el 2013 la cadena va programar, un cop al mes, La competència en color, i durant unes setmanes també va oferir el Tu diràs dels dilluns. Actualment, de 7.00 a 10.00 emet El món a RAC1.