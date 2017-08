La segona temporada de ‘Dice’ arriba a Movistar+

Movistar Series estrena dilluns a la matinada (4.30), simultàniament al debut a través de Showtime als Estats Units, la segona temporada de la sèrie Dice, una ficció autoparòdica en què l’humorista Andrew Dice Clay ( Vinyl, Blue Jasmine) interpreta una versió exagerada d’ell mateix.

El protagonista és una vella glòria dels escenaris que havia aconseguit triomfar a Las Vegas però que, 25 anys després, ha quedat completament oblidat. Ara pretén tornar a convertir-se en una estrella, i per fer-ho no dubtarà a trepitjar a qui sigui, convençut que la seva fama el situa per sobre del bé i del mal.

La sèrie, creada per Scot Armstrong (guionista de la seqüela de Ressaca a Las Vegas), incorpora en aquesta nova etapa Ron Livingston en el paper d’un advocat especialitzat en el món de l’entreteniment que decideix fer un favor al protagonista. Natasha Leggero, Kevin Corrigan i Lorraine Bracco completen el repartiment de la sèrie.