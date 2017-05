La segona temporada de ‘Sense8’ arriba a Netflix

Netflix estrena avui a tot el món la segona temporada de Sense8, una sèrie que combina el drama i la ciència-ficció i que està protagonitzada per un grup de vuit persones d’orígens molt diversos i sense cap mena de relació entre elles que, d’un dia per l’altre i sense saber com, estableixen una connexió mental i emocional que els permet comunicar-se i compartir els seus pensaments, sensacions i habilitats.

Creada per les germanes Lana i Lilly Wachowski i per Michael Straczynski, la ficció té entre els seus protagonistes l’actor valencià Miguel Ángel Silvestre. En aquests nous capítols un dels personatges principals, Capheus Onyango, canviarà de cara, ja que l’actor que l’havia interpretat en la primera temporada, Aml Ameen, serà substituït per Toby Onwumere. Segons va publicar l’any passat el portal Deadline, aquest canvi és conseqüència de la mala relació entre Ameen i Lana Wachowski.

De fet, Onwumere ja va encarnar aquest personatge al capítol especial de la sèrie que es va emetre per Nadal. La segona temporada tindrà deu capítols, dos menys que la primera, que es va estrenar l’estiu del 2015.