La sentència sobre agafar fotos de Facebook, una perdigonada

260x366 Facebook ja és a la borsa JOEL SAGET / AFP Facebook ja és a la borsa JOEL SAGET / AFP

El Suprem ha condemnat el diari 'La Opinión de Zamora' per haver publicat en portada una fotografia del protagonista d'un succés a partir d'una imatge que havia agafat del seu Facebook. El tribunal estima que, fins i tot encara que el teu perfil estigui accessible al públic, cap mitjà de comunicació té el dret de difondre una foto teva sense demanar-te'n abans permís. No és qüestió de dret a la intimitat, ni de drets d'autor: és el dret a la pròpia imatge, el que s'ha tingut en compte.

Penso que la sentència dispara una perdigonada. Puc estar-hi d'acord en el fons: cal protegir les persones que no formen part de l'esfera pública i que veuen instrumentalitzada la seva imatge. Passa sovint amb dones víctimes de la violència masclista: és censurable la tria que fan alguns mitjans quan agafen fotos de Facebook. Ara bé, una lectura restrictiva del veredicte del Suprem pot resultar problemàtica per a la llibertat de premsa. Sobretot perquè en molts casos –sobretot quan es tracta de celebritats– es pressuposa que el famós de torn ha penjat aquella imatge precisament per fer-ne difusió. L'exemple típic és el de penjar una foto d'un petó amb la nova parella per evitar ser seguit pels núvols de paparazzis. És evident que aquestes fotografies esdevenen notícia –ni que siguin del cor– i per tant són susceptibles de ser publicades. La sentència del Suprem hi fa una referència, però massa vaga per no blindar possibles querelles arbitràries.

I, de la mateixa manera que ara ja hem integrat que una conversa en xarxes socials és un acte públic –per molt que ens adrecem només als nostres amics o seguidors–, també val la pena ser conscients que en el moment de penjar una fotografia a internet perdem una part del control sobre aquella imatge. Però és cert que els mitjans han d'extremar els filtres de privacitat en aquest assumpte.