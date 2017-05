La sèrie ‘Allí abajo’, renovada per a una quarta temporada

Antena 3 va confirmar ahir que la comèdia Allí abajo, que explora la relació entre una andalusa i un basc, tindrà una quarta temporada. Segons va explicar Sonia Martínez, directora de ficció d’Atresmedia, la renovació “és part de l’estratègia del grup de comunicació dirigida a confeccionar un catàleg de ficció ampli, variat i innovador”.

Aquesta comèdia, protagonitzada per María León i Jon Plazaola, es converteix -junt amb Velvet- en l’única sèrie de prime time estrenada a partir del 2010 que arriba a les quatre temporades. Des de la seva estrena, Allí abajo ha tingut una mitjana de 3,5 milions d’espectadors i una quota de pantalla del 20,1%. La tercera temporada, de la qual s’estan emetent nous capítols actualment, ha tingut una audiència de 3,1 milions d’espectadors per capítol, amb un 19,7% de share. En diferit, la sèrie reforça la seva audiència amb 400.000 visionats per capítol en aquesta tercera temporada.