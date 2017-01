La sèrie de Pau Freixas ‘Sé quién eres’ es veurà a la BBC

La cadena britànica BBC ha comprat la seva primera ficció espanyola. Es tracta de Sé quién eres, la sèrie de Pau Freixas que es va estrenar la setmana passada i que es pot veure els dilluns a Telecinco. La televisió anglesa emetrà la ficció al llarg d’aquest any al seu canal BBC Four, en què s’han estrenat altres sèries d’arreu d’Europa com ara The killing, Bron/Broen i Borgen. La producció, escrita per Ivan Mercadé, adoptarà el títol d’ I know who you are.

Protagonitzada per Francesc Garrido, Blanca Portillo, Eva Santolaria, Carles Francino i Aida Folch, Sé quién eres és un thriller sobre un home que pateix un accident i perd completament la memòria. A més de l’emissió a la BBC Four, Mediaset també ha tancat acords perquè es pugui veure o adaptar a països com França, Alemanya, Israel, Turquia i Polònia. A més, estarà disponible a la plataforma de vídeos en streaming Blim, que dona servei a l’Amèrica Llatina.