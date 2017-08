27 sèries espanyoles volen veure la llum

Fins a 27 noves sèries de producció pròpia intentaran fer-se un lloc durant la pròxima temporada a les graelles de Mediaset, Atresmedia, TVE i Movistar+. Moltes ja estan a punt per a l’estrena i altres encara estan en fase de producció, però és possible que, d’aquí un any, encara n’hi hagi algunes que esperin el seu moment: sembla difícil que, en una sola temporada, totes puguin trobar un forat al costat de les ficcions ja existents i de la resta de programes. Aquests són els títols que esperen torn.

Televisió Espanyola

Un policia ressuscitat i dues històries d’advocats

TVE ja ha anunciat que al setembre estrenarà Estoy vivo, una sèrie policíaca amb elements sobrenaturals que s’ha rodat aquest estiu i que està protagonitzada per un policia que, cinc anys després de morir, es reencarna en un altre agent. La sèrie és una producció de Globomedia protagonitzada per Javier Gutiérrez, Roberto Álamo i Anna Castillo. Des de fa deu dies s’està rodant també Traición, en què Ana Belén i Helio Pedregal interpreten els patriarques d’una poderosa família d’advocats. Les complexes relacions entre ells i els seus fills seran el nucli de la trama d’aquesta ficció produïda per Bambú. També estarà protagonitzada per advocats Derecho a soñar, una sèrie d’emissió diària amb Jon Arias i Alba Ribas al capdavant que s’està rodant des del juny i que produeix Veralia. A més, al novembre TVE i Grupo Ganga començaran a gravar Fugitiva, en què Paz Vega es posarà en la pell d’una dona “amant del luxe” que afrontarà una “situació límit”. A això cal sumar-hi Alma mater i El continental, dos projectes que van rebre llum verda al juliol però dels quals encara no es coneixen més detalls.

Mediaset

Dues comèdies i dos ‘thrillers’ sobre desaparicions

La verdad va estar a punt d’estrenar-se l’octubre passat, però finalment no va veure la llum. Ara podria arribar el moment d’aquest thriller, signat pels creadors d’ El Príncipe i amb Lydia Bosch, Jon Kortajarena i Elena Rivera al capdavant, sobre el retorn d’una noia que va desaparèixer fa vuit anys. Una altra desaparició, en aquest cas després d’un accident d’avió, és el nucli d’ El accidente, protagonitzada per Quim Gutiérrez i produïda per Globomedia. La sèrie es va rodar a principis d’any i s’espera que debuti durant la tardor. També arribarà aviat la comèdia Ella es tu padre, en què Carlos Santos es fa passar per una dona per acostar-se als seus fills. A més, els creadors de La que se avecina preparen una nova comèdia, titulada provisionalment El pueblo, que es començarà a rodar aviat. I al llarg de la temporada Cuatro oferirà el thriller Supermax, que el 15 de setembre debuta a la HBO. A això cal sumar-hi la minisèrie La infiel, sobre una espanyola que s’enamora d’un líder d’Al-Qaida, en la qual tot just s’ha començat a treballar.

Atresmedia

Guerra, drogues, fets paranormals i ‘La catedral del mar’

Fa tres anys que El incidente espera el seu torn, i finalment li ha arribat: des de fa unes setmanes Antena 3 anuncia que estrenarà “molt aviat” aquesta sèrie protagonitzada per Marta Etura, Miquel Fernández i Pepa Aniorte sobre un fet paranormal que altera la vida dels habitants d’un poble. També ha d’arribar aviat Tiempos de guerra, que es va començar a rodar a l’abril i que narra la història d’un grup de dones (Alicia Borrachero, Amaia Salamanca, Anna Moliner, Verónica Sánchez i Alicia Rubio) que el 1921 són enviades al Marroc per atendre els soldats ferits a la guerra. Totes dues sèries són produccions de Bambú, igual que Fariña, una ficció sobre el narcotràfic a Galícia durant els anys 80 que s’està rodant des del juny. Ja durant el 2018 s’espera l’arribada d’ Apaches (que el mes que ve ja es podrà veure a Netflix) i de La catedral del mar. A més, la setmana que ve Atresmedia i Diagonal TV començaran a gravar la comèdia negra Matadero, amb Pepe Viyuela, Tito Valverde i Ginés García Millán, i a finals d’any s’iniciarà el rodatge del thriller Presunto culpable, ambientat al País Basc. Per últim, la cadena treballa en la comèdia Cuerpo de élite, que adapta la pel·lícula del mateix títol.

Movistar+

Les tres primeres sèries pròpies arriben aquest mateix any

La plataforma de pagament ja té a punt les primeres sèries de producció pròpia. Al setembre arribarà Velvet colección (la seqüela de la ficció d’Antena 3, ambientada a Barcelona), a l’octubre serà el torn de La zona (un thriller sobre un desastre nuclear protagonitzat per Eduard Fernández), al novembre debutarà la comèdia Vergüenza (amb Javier Gutiérrez i Malena Alterio) i al gener debutarà La peste (un thriller situat a Sevilla durant el segle XVI amb Pablo Molinero i Paco León). Més endavant arribaran Gigantes i Félix, i a principis d’any es començarà a rodar Hierro, un projecte pensat inicialment per a LaSexta que Atresmedia va descartar.