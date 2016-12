El 2017 en sèries

NOVES FICCIONS

La quarta temporada de 'Sherlock' inaugurarà dilluns un any farcit de noves històries. El 2017 portarà a Catalunya algunes sèries ja estrenades als Estats Units, com la dramèdia ' This is us' i, alhora, veurà com neixen produccions per a tots els gustos. Des de la suggerent 'Big little lies' fins a l'esperada 'The deuce', el 2017 acollirà un catàleg serièfil que brilla per la diversitat.

'Taboo' 07/01. HBO

Produïda per Ridley Scott i protagonitzada per Tom Hardy, aquesta coproducció de la BBC i FX fusiona misteris, enveges i antagonismes al voltant d’un home que torna a la seva llar natal el 1814. Al llarg de vuit episodis, la sèrie relata com el protagonista intenta venjar-se d’antics enemics i, alhora, refer la seva vida. Oona Chaplin, Michael Kelly i Jonathan Pryce formen part de la producció.

Per a... qui busqui ficció històrica sense artificis i sostinguda per un repartiment de luxe.

'Emerald city' 07/01. Cosmo

La cadena nord-americana NBC començarà el 2017 amb una de les apostes de la temporada. Inspirada en la clàssica història del màgic d’Oz, ' Emerald city' ofereix una mirada diferent de les aventures de la Dorothy, que va a parar a un univers fantàstic. Rodada en part a Barcelona, la sèrie se centra en les lluites de poder de diversos éssers màgics per dominar el seu món.

Per a... fans del gènere fantàstic amb ganes de redescobrir una Dorothy adulta i el món d’Oz.

'Sneaky Pete' 13/01. Amazon

Després d’un periple de dos anys per diverses cadenes nord-americanes, ' Sneaky Pete' veu la llum. Bryan Cranston ( Breaking bad ), que exerceix de productor executiu i intèrpret secundari, és el principal esquer de la sèrie, que és un drama criminal amb l’actor Giovanni Ribisi al capdavant.

Per a... els fans de Bryan Cranston que vulguin descobrir la seva faceta darrere de les càmeres.

'Riverdale' 27/01. Movistar+

Els personatges dels còmics Archie segueixen donant de si. ' Riverdale' s’apropia dels joves protagonistes i del seu poble perfecte per explorar-ne el vessant més fosc. Ho fa amb un assassinat com a punt de partida que traurà el pitjor de l’Archie, el noi més popular de l’institut, i del seu entorn. La ficció és un drama adolescent amb reminiscències del cinema de terror dels anys 90.

Per a... qui vulgui recuperar l’imaginari juvenil d’‘Archie’ permetent algunes llicències a la sèrie.

'Legión' 13/02. Fox

Les persones mutants també tenen cabuda a la petita pantalla. Els productors executius de Fargo Noah Hawley i John Cameron han partit d’un còmic de Marvel per construir la història de David Haller, un jove amb esquizofrènia i una existència miserable que s’ha passat la vida saltant d’un psiquiatre a un altre. La sèrie combina acció, una noia intrigant i lluites entre superherois amb poders espectaculars.

Per a... qui no es cansi d’esprémer l’univers de X-men.

'Big little lies' 20/02. HBO

Nicole Kidman i Reese Witherspoon són els caps de cartell de Big little lies, que és una de les produccions més esperades del 2017. Amb un to dramàtic, la sèrie relata com una tragèdia canvia la vida de tres mares d’un petit poble dels EUA.

Per a... espectadors àvids de personatges complexos interpretats per un munt de cares conegudes.

'This is England ’90' Febrer. Filmin

Guanyadora de tres premis Bafta, la sèrie recula fins als anys 90 per plasmar la cultura rave, el consum d’èxtasi i el Mundial de futbol. La ficció, que tanca la radiografia de Channel 4 sobre els anys 80, està dirigida per Shane Meadows. A part de This is England ‘90, Filmin estrenarà a principis d’any la minisèrie de terror Him, el drama paranormal Remember me i Old money, amb Udo Kier.

Per a... qui busqui un retrat acurat de l’Anglaterra de finals de segle.

'Iron Fist' 17/03. Netflix

Marvel segueix donant els seus fruits televisius. Amb Iron Fist, la franquícia incorpora un nou superheroi. Es tracta de Daniel Rand, que té una força sobrehumana i un gran domini del kung-fu. La ficció està precedida per Luke Cage i desembocarà en The defenders, la producció sobre un grup d’antiherois que també s’estrena enguany.

Per a... aquells que no poden viure sense la seva dosi anual dels superherois de Marvel.

'Feud' Sense data d’estrena. HBO

Ryan Murphy, creador d’ American horror story, firma una ficció de primer nivell. Feud recrearà la rivalitat entre les actrius Joan Crawford i Bette Davis, interpretades per Joan Crawford i Susan Sarandon, en una ficció d’època. En la sèrie també hi participaran grans noms de Hollywood com Catherine Zeta-Jones, Judy Davis, Sarah Paulson i Kathy Bates.

Per a... aquells que perden el cap davant de duels interpretatius de primer nivell.

'The deuce' Sense data d’estrena. HBO

És un dels projectes de David Simon que han aixecat més expectatives. Ambientada a Nova York als anys 70, The deuce explorarà l’auge de la indústria pornogràfica i els primers casos de sida als Estats Units. En aquest escenari, l’actor James Franco encarnarà dos bessons milionaris que s’enfrontaran a la màfia que controla el negoci del sexe a Manhattan.

Per a... fans incondicionals de David Simon i de la seva particular mirada per explicar una època.

'Maniac' Sense data d’estrena. Netflix

El 2017 també serà any de comèdies, i tot apunta que Maniac serà una de les que trepitjaran fort. Amb Emma Stone i Jonah Hill al capdavant, la sèrie oscil·la entre la grisa vida d’un pacient en un psiquiàtric i les fantasies que crea per fugir-ne.

Per a... amants de l’humor negre que tinguin ganes de fer volar la imaginació.

'Las chicas del cable' Sense data d’estrena. Netflix

La primera producció de Netflix elaborada a Espanya transcorrerà durant els anys 20. Protagonitzada per Blanca Suárez, Ana Fernández, Ana Polvorosa i Maggie Civantos, la ficció mostrarà com van canviar les telecomunicacions.

Per a... aquells que no es poden resistir davant d’una ficció històrica precisa i minuciosa.

RETORNS

Els filtres vintage tenyiran bona part del 2017. Les plataformes televisives tornaran a recórrer a la nostàlgia l’any vinent i seguiran alimentant la tendència de repescar (i reelaborar) sèries de finals del segle passat. Ho faran amb un ampli catàleg de ficcions ressuscitades, entre les quals hi ha dos pesos pesants: els retorns de 'Star Trek ' (Netflix), que arribarà al maig, i 'Twin Peaks ' (Movistar+), encara sense data d’estrena. La primera recuperarà la flota estel·lar, que estarà liderada per una dona, i tindrà lloc 10 anys abans de la missió del capità Kirk. La segona, dirigida per David Lynch, girarà al voltant d’un nou misteri al poble de Laura Palmer. A més d’aquestes dues, Netflix donarà nova vida a les comèdies 'Wet hot American summer ' i 'One day at a time ', que es podrà veure a partir del 6 de gener.

Però el 2017 no farà reviure només sèries del segle passat. '24 ' (Fox) tindrà un spin-off sense Jack Bauer i 'Prison break ' (Fox) repescarà la majoria dels seus personatges amb una cinquena temporada que prendrà la forma d’una seqüela.

'The good wife ' també tindrà el seu propi spin-off amb 'The good fight ', que posarà el focus en Diane Lockhart i Maia Rindell, i 'The blacklist ', que girarà al voltant de Tom Keen i la seva relació amb un grup de mercenaris. Aquestes dues ficcions, però, encara no tenen una cadena d’estrena a Espanya.

FINALS

L’hora dels adéus sonarà unes quantes vegades l’any que ve. Més enllà de veure néixer noves ficcions, el 2017 acomiadarà un bon grapat de produccions que han marcat el calendari seriòfil els últims anys. Una serà ' Girls' (HBO, Movistar+), que tancarà les vides de les quatre protagonistes amb la sisena temporada a partir del 12 de febrer. L’objectiu de Lena Dunham era crear una ficció que expliqués les preocupacions d’un grup de noies de vint anys. Amb les protagonistes a punt d’arribar als 30, Dunham va argumentar a Variety que era el moment d’acabar la sèrie.

Un mes abans d’aquest final, el drama de Sundance Channel ' Rectify' també s’acomiadarà de la pantalla. Ho farà amb la quarta temporada, que es va estrenar a l’octubre als Estats Units i que ha aconseguit la unanimitat dels crítics, que l’han qualificat d’obra mestra.

Així mateix, a la primavera arribarà l’adéu a l’inquietant drama 'The leftovers ' (HBO, Movistar+) i, en paral·lel, als clons intrigants d'' Orphan black' (Netflix). També estan sentenciades a acabar el 2017 ' Bloodline' (Netflix) i els seus embolics familiars, els drames informàtics de ' Halt and catch fire ' (AMC España) i els misteris de 'Pretty little liars' (AXN). Totes tres s’acomiadaran l’any vinent, tot i que encara no se’ls ha adjudicat la data d’estrena.

NOVES TEMPORADES

On i quan es podran veure els retorns més esperats

' Sherlock': Quarta temporada. 02/01. Netflix. Homeland Sisena temporada. 18/01. Fox.

' Billions': Segona temporada. 20/02. Movistar+.Fargo Tercera temporada. Sense data d’estrena. Movistar+.

' Black mirror': Quarta temporada. Sense data d’estrena. Netflix.

' Orange is the new black': Cinquena temporada. Movistar+.

' House of cards': Cinquena temporada. Sense data d’estrena. Movistar+.

' Joc de trons': Setena temporada. Sense data d’estrena. Movistar+ i HBO.

' Stranger things': Segona temporada. Sense data d’estrena. Netflix.

' Narcos': Tercera temporada. Sense data d’estrena. Netflix.

' Outlander': Tercera temporada. Sense data d’estrena. Movistar+.

' The girlfriend experience': Segona temporada. Sense data d’estrena. Movistar+

' Catastrophe' Tercera temporada. Sense data d’estrena. Movistar+.

' Preacher' Segona temporada. Sense data d’estrena. HBO.

' Mr. Robot': Tercera temporada. Sense data d’estrena. Movistar+.