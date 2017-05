88.600 firmes a favor de la continuïtat de la missa de La 2

L’ Associació Espanyola d’Advocats Cristians va entregar ahir al Congrés de Diputats 88.604 firmes en defensa de la Santa Misa que emet La 2 cada diumenge al matí. L’acte va ser una resposta a la proposició no de llei presentada per Units Podem al febrer per i nstar Radiotelevisió Espanyola a “suprimir” aquest espai.

El portaveu de l’associació, Juan María Piñero, es va mostrar convençut que la proposta de Podem no prosperarà, però va explicar que han dut a terme la recollida de firmes per “donar veu i seguir defensant la llibertat religiosa a Espanya”. “Molta gent continua veient la Santa Misa. És un servei social bastant important”, va argumentar Piñero.

Aquesta temporada, la missa tenia una audiència mitjana de 364.000 espectadors i un 7,1% de quota de pantalla a Espanya, però just després que Podem presentés la iniciativa va batre el rècord històric, amb més d’un milió de seguidors. Des de llavors, el seu share mitjà ha pujat fins a l’11,9%.