'El suplement' visita Cuba dos mesos després de la mort de Castro

'El suplement' de Catalunya Ràdio ofereix aquest dissabte un programa especial centrat en Cuba. El presentador del programa, Ricard Ustrell, ha viatjat a l'illa caribenya per elaborar un reportatge de dues hores que s'emetrà entre les 10.00 i les 12.00 i que farà un retrat del país 2 mesos després de la mort de Fidel Castro.

La primera part de l'especial es fixarà en la relació entre Cuba i Catalunya, tant en el passat –quan l'illa va acollir molts catalans que s'hi instal·laven per fer-hi negoci però també per comerciar amb esclaus– com en l'actualitat. En aquest sentit, el programa ha parlat amb cubans que estudien la llengua catalana i ha assistit a una classe de català a la Universitat de l'Havana.

A partir de les 11 l'espai se centrarà en la cara política de Cuba. Ustrell ha parlat amb Martha Beatriz Roque, una de les principals representants de la dissidència, i també ha visitat la zona rural de Viñales per conèixer de primera mà la importància que té encara per als agricultors el règim instaurat fa prop de 60 anys per Fidel Castro.

Un cop acabat el reportatge, que inclou entrevistes a més d'una quinzena de persones, el programa continuarà l'especial des de l'estudi, amb la participació de diversos cubans que viuen a Catalunya i que exposaran la seva visió sobre la situació actual del seu país.