La televisió vol fer teràpia matrimonial

La televisió del futur estarà dominada per realities de parelles en crisi. Aquest és el vaticini de la consultora The Wit, que aquesta setmana, en el context del MipTV a Canes, va presentar la seva llista Fresh TV, en la qual inclou més d’una vintena de formats que marcaran la programació de la petita pantalla. Com a mínim set de les propostes busquen, amb diverses estratègies, trobar la recepta per a un amor etern.

Tot i que la telerealitatsegueix sent majoritària en el llistat, també hi ha espai per als concursos, mentre que els talent són residuals.

Com conservar la parella

Un cop superada la fase de buscar parella, cal aprendre a mantenir-la. Aquesta és la premissa de diversos programes que busquen ajudar a enfortir les unions mitjançant tècniques radicals. A Mirror of truth vuit parelles en crisi se sotmeten a un “mirall de la veritat” que els mostra com es veuran i on seran en un futur pròxim si no canvien els seus hàbits. La predicció els ha de servir per decidir si continuen junts o no. En canvi, altres programes opten per explotar la vida íntima dels protagonistes. És el cas de Sex tape, en què els participants intenten reanimar la seva relació gravant un vídeo sexual que mostraran a una sexòloga. A Wild therapy, parelles a punt de separar-se faran un viatge per paratges salvatges acompanyats per un soldat de les Forces Especials i life coach. L’objectiu és sobreviure tant físicament com sentimentalment.

Els concursos que segueixen patrons de gimcana o aventures també tenen el seu espai en el llistat. Entre ells hi ha El puente, un format que ben aviat s’emetrà per #0 de Movistar+ presentat per Paula Vázquez. El programa es presenta com un experiment audiovisual destinat a canviar la vida de 15 participants que, en un màxim de 30 dies, hauran de construir un pont que els permeti arribar a una illa que es troba a 300 metres. Al final del camí els espera una recompensa de 100.000 euros. Els concursants decidiran qui s’ha d’endur el premi, no hi haurà ni nominats ni expulsats. El receptor dels diners s’enfrontarà al dilema de repartir els diners entre els seus companys o no.

Un tresor (i com amagar-lo)

Un altre dels escollits és Cash island, en el qual deu candidats han de buscar un tresor en una illa, un objectiu que es pot aconseguir en pocs minuts. Un cop trobat, el guanyador ho ha de mantenir en secret fins al final del programa.

A The bravest dos equips de vuit concursants s’enfrontaran a les seves pors més extremes. Els participants tindran l’opció de conèixer les fòbies dels seus contrincants i utilitzar-les per derrotar-los i així endur-se el premi final.