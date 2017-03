Una temporada de motor amb menys televisió en obert que mai

Per segon any consecutiu els amants del motor hauran de recórrer als canals de pagament si volen gaudir en directe de totes les carreres del Mundial de Fórmula 1 i MotoGP per la televisió. En el cas del motociclisme, aquest serà el primer any que la plataforma de Telefónica emetrà la competició de manera íntegra a través del canal Movistar MotoGP. A diferència del curs anterior, en què Telecinco va emetre quatre dels Grans Premis de motos, Mediaset no ha anunciat l’emissió de les carreres.

L’any 2014 la plataforma de Telefónica va adquirir els drets de les curses de motor per poder emetre-les en exclusiva a partir del 2016. Amb la compra, els espectadors es van quedar pràcticament sense opcions per veure-les en directe sense haver de desembutxacar.

Movistar+ posarà en marxa la seva programació dedicada al motor el pròxim cap de setmana, amb el Gran Premi de Qatar de motos i el Gran Premi d’Austràlia de Fórmula1. En el cas de les motos, el curs passat Mediaset va poder emetre quatre de les curses -els Grans Premis d’Espanya, de Catalunya, de l’Aragó i de la Comunitat Valenciana- gràcies a una cessió de drets. Aquest any, en canvi, Movistar+ serà l’única plataforma que emetrà les 18 carreres del Mundial, incloses les quatre cites a l’Estat. Per la seva banda, el canal Movistar F1 serà l’únic que oferirà en directe les 20 curses del Mundial de cotxes, que finalitzarà al novembre a Abu Dhabi.

Una de les novetats d’aquest any és l’acord entre Movistar+ i Vodafone Espanya pel qual els clients de la segona tindran accés a les carreres oficials, així com a les sessions de classificació i entrenament.

Una de les damnificades del canvi de mans dels drets és TV3. Com va passar el curs anterior, la televisió pública només podrà seguir en directe el Gran Premi d’Espanya, que es disputarà al Circuit de Barcelona-Catalunya. La retransmissió és possible gràcies a la renovació de l’acord que es va firmar l’any passat amb la propietària dels drets. El compromís també inclou un resum de 60 minuts dels 19 Grans Premis restants el vespre de cada diumenge de cursa, que, preferentment, s’emetrà per l’Esport3. En el cas de la resta de l’Estat, TVE oferirà el Gran Premi i Teledeporte els resums de les 20 carreres.

En el cas de les motos, la televisió no és l’única opció per seguir les curses. Aquest any Catalunya Ràdio celebra el seu 30è aniversari seguint el Mundial de motociclisme i a partir del 26 de març la cursa de la categoria reina de tots els circuits tornarà a tenir el seu espai a Univers MotoGP dins del programa Tot gira, dirigit per David Clupés, per quarta temporada. Per la seva banda, el periodista especialitzat en motor Damià Aguilar farà el seguiment des del Circuit.