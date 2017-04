Les claus del dia: tensió al Govern per les urnes i estafadors a les portes dels CAP

1.

Divisió al Govern per decidir qui compra les urnes. Vicepresidència ha fet l’encàrrec verbalment a Governació, que no actuarà sense una ordre per escrit.

2.

Salut alerta de la presència d’estafadors a les portes dels CAP. Els comercials enquesten pacients fent-se passar per personal mèdic per vendre’ls productes.

3.

Les bones dades d’ocupació per Setmana Santa no garanteixen un turisme de qualitat. L'ocupació fregarà un 90%, però la tendència a la baixa de la despesa per turista preocupa els experts.

4.

El G-7 pressiona Rússia perquè deixi d’ajudar Al-Assad. Tillerson defensa una política dels Estats Units més intervencionista a la cimera de ministres d’Exteriors.

5.

Salt al buit sense xarxa de seguretat a Torí. El Barça, sense el sancionat Sergio Busquets, visita una Juve imperial quan juga a casa després dels dubtes que va provocar la derrota a Màlaga. El partit serà avui a les 20:45h.