Un titular ambigu per salvar PSOE i Ciutadans

La majoria de diaris subratllen la soledat d'Iglesias a l'hora de plantejar una moció de censura contra Rajoy: “Fiasco d'Iglesias en el seu intent d'instrumentalitzar el parlament” ('Abc'), “Rebuig general a la moció de censura que pretén Podem” ('La Voz de Galicia') o “La moció de censura de Podem neix sense suport” ('El Periódico'), per esmentar-ne només tres. Altres posen el focus en el fet que la maniobra no tenia l'objectiu de derrocar Rajoy, sinó de posar en evidència els dos partits –PSOE i Cs– que el mantenen en el poder: “Cop d'efecte de Podem” ('El Punt Avui'), “Iglesias idea una moció de censura per SMS per pressionar al PSOE” ('La Razón') i “La moció de censura de Podem sotragueja el PSOE” ('La Vanguardia'), per consignar-ne tres més.

La tercera via (amb perdó) l'encarna 'El País'. Com que el diari ha començat ja les tasques per cimentar el proper govern que desitja per a Espanya –el de Susana Díaz, amb Albert Rivera de 'valet de chambre'– no es pot permetre assenyalar com els dos partits que donen suport al pèrfid Rajoy... segueixen donant suport a Rajoy. I, per això, s'empesquen el títol “PSOE i Ciutadans responen units a la corrupció del PP”. Ahà. Responen units... mantenint el PP en el poder! Sí, senyor: quina demostració d'unitat i fortalesa. Quina implacabilitat contra la corrupció. "¡El centro, unido, jamás será vencido!", criden a l'uníson els dos partits (tement una nova derrota electoral).

Però hi ha una altra opció, per explicar el titular d''El País': que el portadista del diari sigui fan de Quevedo o Les Luthiers –per esmentar dos referents de l'ambigüitat humorística– i hagi deixat lliscar una segona lectura, subtil. Perquè el titular no diu que actuïn units “contra” la corrupció, sinó units “a” la corrupció. O sigui, que PSOE i Cs s'enganxen a la corrupció, s'hi adhereixen, s'hi entortolliguen. Ups.