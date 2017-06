'Sense 8' no tornarà perquè tenia poca audiència

El cap de continguts de Netflix, Ted Sarandos, ha justificat públicament la cancel·lació de les sèries The Get Down i Sense 8, dues ficcions amb molta acceptació de la premsa i el públic. Concretament, ha dit que l’elevat cost de producció no es compensa amb el baix nombre d’espectadors que tenen. Un nombre que potser no és petit -la plataforma no el fa públic- però que en qualsevol cas no és prou alt per seguir-les allargant.

Tal com ha explicat ell mateix a la revista Variety: “Una ficció que sigui cara, però que la miri molta gent, és genial. No obstant, quan s’obté una audiència baixa, després d’haver fet un gran treball, és molt dur“. Una frase que va directament lligada a aquestes dues produccions, que, segons Variety, són de les sèries més cares de la plataforma.

En relació a Sense 8, dirigida per les germanes Wachowski i J. Michael Straczynski, Sarandos confirma que no hi ha oportunitats de ressuscitar-la, malgrat la fidelitat dels seus seguidors, que fins i tot s’han ajuntat per reclamar un final definitiu i que no quedés només interrompuda al final de la segona temporada.