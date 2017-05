Els treballadors d''El Periódico' faran cinc dies de vaga aquest mes

La plantilla del diari 'El Periódico' farà vaga durant 5 dies, del 15 al 19 de maig. Els treballadors protesten perquè, segons denuncien, l'empresa els ha aplicat unilateralment a la nòmina d'abril una rebaixa salarial del 16% del sou, i a més temen que durant les pròximes setmanes el grup Zeta, editor del diari, aprovi un ERO que pugui comportar diversos acomiadaments. Algunes fonts apunten que la mesura podria afectar fins a 200 persones.

La decisió de convocar la vaga s'ha pres a través d'una consulta en la qual han participat el 82% dels empleats del diari, segons el comitè d'empresa, i que s'ha saldat amb un suport clar a les mobilitzacions, amb un 80% de vots favorables, és a dir, 225 paperetes. El 'no' ha rebut 47 suports (un 14,7%) i també hi ha hagut 17 vots en blanc (un 5,3%).

La huelga del 15 al 19 de mayo en @elperiodico sale aprobada con un 80% de votos a favor, 14,7% en contra y 5% en blanco #BastaEngañosZeta pic.twitter.com/OGISvZ8gPy — Comité Periódico (@ComitePeriodico) 3 de maig de 2017

La convocatòria de vaga afecta tots els departaments del diari, unes 400 persones, i té com a objectiu impedir la publicació del diari en paper i paralitzar també la web. L'aturada coincidirà, a més, amb la gala del Català de l'Any, un premi que atorga anualment 'El Periódico' des de l'any 2000 –i que en aquesta ocasió, per primera vegada, no compta amb el suport de TV3, que no emetrà la cerimònia–. La celebració està prevista per al dimarts 16 de maig, el segon dia de vaga.

Els treballadors del diari 'Sport', el rotatiu esportiu del grup Zeta, també faran vaga els dies 15 i 16 de maig, mentre que els empleats de la rotativa decidiran la setmana que ve si s'uneixen a les mobilitzacions.

L'any 2012, els treballadors d''El Periódico' van acceptar una rebaixa salarial temporal del 8%, a la qual es va sumar una nova retallada l'any 2014, de manera que els sous van quedar reduïts, en total, un 16%. Aquesta segona rebaixa va anar acompanyada d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que suposava també una reducció de la jornada laboral dels empleats.

L'aplicació d'aquesta mesura s'havia d'acabar al març, de manera que a l'abril els treballadors ja haurien hagut de recuperar les condicions anteriors. L'empresa, però, tenia intenció de prorrogar l'ERTO i d' incrementar la retallada salarial fins al 21%, però després de dos mesos de negociacions no s'ha arribat a cap acord. Davant d'aquesta situació, el grup Zeta ha optat per despenjar-se del conveni –una opció que la llei accepta en cas que la mala situació econòmica de l'empresa no li permeti complir els seus compromisos– i seguir aplicant la reducció del 16% als sous.