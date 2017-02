Els treballadors de RTVE convoquen aturades parcials al març i a l'abril

El comitè intercentres de Radiotelevisió Espanyola –que representa els treballadors de totes les seus que la corporació té repartides per tot l'Estat– ha convocat diverses mobilitzacions per reclamar millores de les seves condicions laborals. Entre aquestes accions, aprovades en diverses assemblees celebrades durant els últims dies, hi ha una marxa per Madrid, el repartiment dels opuscles amb les seves demandes als representants dels partits polítics i la convocatòria d' aturades parcials els dies 9 de març i 4 d'abril. En tots dos casos, les vagues seran entre les 11.00 i les 13.00 i entre les 18.00 i les 20.00.

Els treballadors demanen que se'ls apliqui l'increment salarial previst al conveni col·lectiu, que es fomenti la producció interna i que es garanteixi "la independència i qualitat dels professionals dels serveis informatius i programes i la supressió de les pràctiques que atempten contra aquesta independència". També reclamen una gestió "transparent" i amb "suficients mecanismes de control", el manteniment de la seu de Ràdio Nacional a Barcelona, la cobertura de places vacants i l'elaboració "immediata" d'un contracte programa que "garanteixi un model i un finançament estable per desenvolupar el servei públic de qualitat i el manteniment dels llocs de treball".