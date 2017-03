‘El último hombre en la Tierra’ torna des d’avui a la Fox

La cadena Fox dona la benvinguda avui (23.05 h) a la tercera temporada de la ficció El último hombre en la Tierra amb un doble episodi. L’acció de la sèrie va quedar interrompuda amb un últim capítol en el qual el protagonista -un dels pocs supervivents d’un virus letal- i els seus acompanyants descobreixen un grup de desconeguts en una platja. Ara es mostra com la comitiva s’espanta i comença una batalla campal. Un dels al·licients del retorn és l’aparició de Jon Hamm -Don Draper a Mad men - assumint un paper d’aquest episodi com a membre del grup d’estranys a la platja. El fet que a la sèrie hi aparegui també l’actriu January Jones -que interpretava la primera dona de Drape a Mad men - farà que el capítol reti un peculiar metahomenatge a la desapareguda sèrie. El último hombre en la Tierra va aconseguir quatre nominacions en l’última edició dels premis Emmy.