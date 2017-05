Els últims canals de televisió no quallen

L’últim repartiment de llicències de la TDT tenia com a data clau el 28 d’abril i la majoria de nous concessionaris van esperar-se a l’últim dia per posar en marxa les seves noves propostes. Dotze mesos més tard, un cop d’ull a les audiències d’aquests sis canals suggereix que el dial televisiu ha arribat al seu punt de saturació: només Gol i Atreseries arriben a l’1% pelat de quota de pantalla i els sis sumats tot just arrepleguen a Espanya un 4,2% dels espectadors (un 4,1% a Catalunya).

Qui més s’ha rebel·lat contra els mals resultats és Ten, l’aventura televisiva de la productora Secuoya. Tot i que aspirava a convertir-se en un canal “generalista de caràcter familiar”, segons paraules del seu president, Raúl Berdonés, el cert és que l’audiència ha girat l’esquena a la seva proposta, i no ha aconseguit passar del 0,5% en cap mes del seu primer any de vida, i el 0,3% ha sigut el seu resultat més habitual. A finals de març, va anunciar que remodelava la graella de cap a peus i estrenava fins a set nous programes que, de moment, no han servit per marcar un punt d’inflexió, ja que a l’abril ha fet un 0,4%. Vidas en órden, de Carolina Ferre, ha marcat un 0,3% de quota. I #Tendencias, la gran aposta del grup per a les tardes, amb Vicky Martín Berrocal, firma un minso 0,2% en el seu mes inaugural.

També ha intentat sacsejar la graella Real Madrid TV, però les audiències no han reaccionat als canvis i mantenen el canal dedicat al club blanc en un marginal 0,4%, tot i que l’equip lidera la Lliga i segueix viu a la Champions. L’espai principal de la cadena, 90 minuti, tampoc no s’enlaira. Els programadors van avançar una hora aquest espai fins a les 21.30 h, per acostar-lo al prime time, però això no s’ha traduït en un augment del nombre d’espectadors. L’últim intent de millorar els índexs d’audiència ha consistit a oferir pel·lícules de temàtica esportiva. De nou, títols com Huracán Carter (0,2%), Una mala jugada (0,3%) o Invencible (0,3%) no han aconseguit situar-se per sobre de la mitjana de la cadena. Per acabar-ho d’adobar, entre el perfil comercial de Real Madrid TV -el més cobejat pels anunciants- el seu share és encara més baix: el 0,2%. La suma de tot plegat s’ha traduït en una televisió en crisi i que ha hagut de pair l’acomiadament d’una desena llarga de professionals.

També per sota de l’1% hi ha Be Mad, l’últim dels canals de Telecinco. El 0,5% obtingut està en la línia de la seva mitjana d’un any en què el seu màxim ha sigut el 0,7% aconseguit l’agost i l’octubre passats. De les televisions que no pertanyen a grans grups, DKiss és l’única que presenta una tendència positiva. Va engegar amb un 0,5% i ha anat pujant fins a estabilitzar-se en el 0,9% els dos últims mesos. El seu plantejament, a més, era decididament low cost.

També Atreseries encadena dos mesos amb el seu millor resultat, un 1% que encara la manté com la televisió menys vista de les del grup Atresmedia (les altres són Antena 3, La Sexta, Mega, Nova i Neox).

En el cas de Gol, costa de veure-hi una tendència perquè el seu resultat està lligat a l’evolució de la Lliga. Però l’1,0% de l’abril queda encara lluny de l’1,4% que va aconseguir al febrer.