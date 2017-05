Una vaga de guionistes amenaça les sèries dels EUA

El Sindicat de Guionistes dels Estats Units es prepara per iniciar avui una vaga si no arriben a un acord amb els estudis. L’aturada afectaria 13.000 guionistes de la indústria del cine i la televisió, que porten des del març negociant amb els productors per millorar els seus contractes. Durant aquest temps, les converses entre les parts implicades s’han trencat dues vegades. Entre les seves reclamacions hi ha l’exigència de tenir més flexibilitat laboral. La clàusula d’exclusivitat i la temporal impedeixen als guionistes treballar en dues sèries a la vegada i els obliga a deixar un marge mínim d’uns mesos entre dues feines.

En cas que la vaga es fes realitat podria afectar ficcions que estan en fase de producció com American horror story, Jessica Jones o Star Trek: Discovery. Si la vaga s’allargués més enllà del maig podria posar en perill la temporada televisiva que comença a la tardor. Fa deu anys els guionistes ja van fer una aturada que va durar cent dies i va tenir un important impacte en ficcions com Perdidos o Breaking bad. A més, els guionistes van perdre 287 milions de dòlars en compensacions que mai van cobrar.