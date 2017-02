A vegades veig morts (i ofertes de l'Estat)

260x366 pais 21/2/17 pais 21/2/17

Una sola frase de Mas ha permès a 'El País' mantenir la il·lusió que Catalunya estava negociant amb Madrid una tercera via amb la qual estalviar-se el referèndum. El titular de portada de divendres era “Mas afirma a Madrid que hi ha alternativa a la independència”, i ho basaven en la següent declaració de Mas: “Si hi ha alguna cosa entremig, ho ha de presentar l'Estat. Crec que existeix, però ho ha de presentar l'Estat”. En realitat, això ja ho va repetir Mas un fotimer de vegades quan era president, i la condició sempre era la mateixa: aquesta proposta l'havien de votar els catalans, al costat de l'opció d'independitzar-se.

Però vet aquí que dissabte, per donar continuïtat al tema, el diari de Prisa titula: “El govern central sondejarà si la tercera via que proposa Mas és viable”. Ja tenim la primera trampa: Mas no proposa cap tercera via. Només diu que creu que n'hi ha una, però que l'ha de plantejar l'Estat. Diumenge, 'El País' hi torna: “Rajoy prepara una oferta sense referèndum per a Catalunya”. Cap polític del PP ho confirma públicament. I, l'endemà, insisteix. “La Generalitat accepta negociar l'oferta de Rajoy per a Catalunya”. Quina oferta? Que truquin al nen d''El sisè sentit': si veu morts, potser també pot veure una oferta que només existeix a les pàgines del diari, amb mesures tan reconfortants com “Consells de ministres que podrien celebrar-se a Barcelona i, fins i tot, extensions cap a la capital catalana dels museus de l'Estat”. De fet, aquell dia el titular d''El Periódico' era “La Generalitat no creu en una oferta de Rajoy”. Però 'El País' –'viva el diálogo manque pierda'– seguia amb el seu relat paral·lel: “La Generalitat demana data per a la reunió amb Rajoy”.

I mentre 'El País' alimenta aquesta fantasia de diàleg, el president del diari demana més quètxup i frisa en una entrevista perquè enviïn a Catalunya la Guàrdia Civil i engarjolin Mas.