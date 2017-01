Com vincular Puigdemont amb Al-Qaida, en tres còmodes passos

La visita de Carles Puigdemont a Brussel·les i Pablo Iglesias tenen en comú que encara porten cua. Un lligam forçat, oi? Doncs imaginin-se si es tracta de vincular Puigdemont amb Al-Qaida. Ho ha fet Eduardo Inda, peça clau de l’'operació Catalunya', abans a 'El Mundo' i ara a OK Diario. El titular: “El convidat estrella de Puigdemont a Brussel·les és el portaveu d’una organització aliada d’Al-Qaida”.

Sorprenent, oi? Doncs ho poden provar a casa, en tres còmodes passos. Primer, trobar una víctima que porti turbant: en aquest cas, Moussa Ag Assarid, portaveu europeu del Moviment Nacional d’Alliberament de l’Azawad. Segon pas: lligar-lo al terrorisme. Ho justifiquen afirmant que França i Mali van intervenir al seu territori per frenar el jihadisme. És igual que Ag Assarid expliqués a l’ARA, fa un any, que una de les seves missions és lluitar contra Al-Qaida. Inda no ens deu llegir. Ja el tenim vinculat, passem al tercer pas: convertir un lobista que va escoltar Puigdemont en un "convidat estrella” del president. I, Inda, Indapendència periodística.

El 'low cost'

Comentàvem ahir que un malpensat podria arribar a la conclusió que ' El Periódico' havia triat la foto de portada per menystenir la conferència a Brussel·les. Així ho veu el seu director adjunt, Juancho Dumall: “L’entusiasme juvenil que desprenia la imatge de Puigdemont, Junqueras i Romeva a la classe turista d’un avió [...] parla de la gran distància entre la passió dels sobiranistes per explicar el seu projecte pel món i la crua realitat d’unes relacions internacionals atentes a altres preocupacions”.

El proper dia que hi vagin que posin cara de pomes agres i volin en un avió estil Air Force One. Això sí, que abans informin Enric Millo sobre quantes ambulàncies podrien sufragar amb el que costi.